Hamilton-Leclerc insieme: Verstappen spiazza tutti

Lewis Hamilton e Charles Leclerc saranno alleati nella lotta a Max Verstappen: le ultime parole dell’olandese hanno però stupito tutti

Max Verstappen sembra inattaccabile con la sua straordinaria Red Bull. La scelta di Hamilton per certi versi non lo ha sorpreso e a modo suo ne ha dato una spiegazione che ha colpito gli appassionati di Formula 1.

Max Verstappen si appresta a iniziare la stagione 2024 con un unico obiettivo: arrivare a 4 titoli mondiali consecutivi come Sebastian Vettel. Prima di lui, infatti, anche il pilota tedesco aveva stracciato la concorrenza alla guida della Red Bull. Christian Horner e Adrian Newey si erano goduti il frutto del loro sforzo tra il 2010 e il 2013, prima che l’era ibrida consegnasse tutto nelle mani della Mercedes. La RB20 con la quale le “lattine energetiche” prenderanno parte al prossimo campionato sembra essere ancora più avveniristica delle monoposto che l’hanno preceduta.

La concorrenza ha provato a copiare le soluzioni Red Bull e Newey ha calato un nuovo asso, cambiando pance e retrotreno. Per capire se anche questa volta la rivoluzione tecnica avrà pagato bisognerà aspettare i test in Bahrain e il primo Gran Premio sempre sul circuito di Sakhir. Verstappen sembra essere super sicuro delle sue possibilità di vittoria e nemmeno il clamoroso annuncio di Lewis Hamilton alla Ferrari per il 2025 sembra averlo destabilizzato.

Max Verstappen, le parole sul passaggio di Hamilton in Ferrari sorprendono tutti: “Sarà cool”

Ovviamente quello che può essere definitivo l’accordo del secolo è diventato tema di discussione anche a margine della presentazione della nuova Red Bull. Verstappen e Hamilton si sono giocati ruota a ruota il Mondiale 2021, regalando spettacolo ed entrando nella storia. I tifosi si augurano di vederli ancora una volta battagliare e magari proprio con la Ferrari protagonista.

Il tre volte iridato olandese ha stupito un po’ tutti dichiarando: “Se il sogno di Lewis Hamilton è di andare alla Ferrari bisogna accettarlo. Spero per loro che potranno vincere, ma chi lo sa. – le parole riportate da ‘Formula1Passion’ – Di certo sarà ‘cool’ vederli insieme”.

Insomma parole di apertura ed equilibrio, quasi da parte di chi si sente talmente superiore che davvero nulla può scalfirlo. Poi su un suo possibile futuro a Maranello Max chiosa: “Mai dire mai, al momento però mi trovo benissimo dove sono”. Forse, però, sotto sotto un minimo di meraviglia l’avrà provata anche l’inossidabile Super Max e perché no anche un pizzico di sana invidia per tutto questo clamore.