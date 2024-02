Caso Hamilton, doccia gelata: c’è l’annuncio

Lewis Hamilton sta vivendo un momento particolare tra l’attuale stagione con la Mercedes e la testa già proiettata in Ferrari

Lewis Hamilton deve accettare un annuncio piuttosto chiaro che lo riguarda da vicino. La sua scelta di andare a Maranello nel 2025 continua a far discutere dentro e fuori dal paddock. Come vivrà queste ultime 24 gare con “Le Frecce d’Argento“?

Mancano pochi giorni ai primi test ufficiali della Formula 1 che si terranno anche in questo 2024 sul tracciato di Sakhir in Bahrain. Dal 21 al 23 febbraio scopriremo i primi rapporti di forza fra le varie scuderie, che negli ultimi giorni hanno mostrato al mondo le proprie vetture. C’è grande ottimismo sia in casa Mercedes che in casa Ferrari di aver recuperato del terreno sulla Red Bull, apparsa però la monoposto più estrema al momento dello shakedown. Adrian Newey ha dato fondo a tutto il suo genio per creare la RB20 e vedremo se ancora una volta avrà avuto ragione.

Max Verstappen è alla ricerca del suo quarto titolo piloti consecutivo, come ottenuto prima di lui da Sebastian Vettel. Leclerc e Hamilton vogliono poter dire la loro in chiave titolo, prima di ritrovarsi compagni di box nel 2025. La situazione di Lewis è piuttosto delicata visto che dovrà correre da separato in casa i 24 Gran Premi che caratterizzeranno la stagione più lunga di sempre. In molti immaginavano per lui una chiusura della carriera a Brackley e invece è arrivata la grande sorpresa.

Mercedes, Toto Wolff sorpreso dall’accordo Hamilton-Ferrari: “Le tempistiche mi hanno stupito”

Lo stesso Toto Wolff, in una recente intervista ai canali ufficiali della Mercedes, ha confermato come la scelta di Hamilton lo abbia senza dubbio colpito. Si tratta di una decisione piuttosto clamorosa visto che l’inglese aveva un’opzione per restare ancora un anno al fianco di George Russell.

“Eravamo a conoscenza che prima o poi la nostra collaborazione con Lewis sarebbe arrivata alla conclusione”, spiega il team principal austriaco che poi aggiunge: “Pensavamo forse di finire insieme nel 2025. Il momento quindi ci ha colto di sorpresa, ma rispetto la sua decisione”.

Insomma ancora una volta Wolff ha sottolineato come le tempistiche dell’accordo tra Hamilton e la Ferrari siano state abbastanza clamorose, tanto da coglierlo in contropiede. Per questo il nome del suo sostituto non è stato ancora scelto e di sicuro si prenderà tutto il tempo necessario prima di annunciarlo. Per affiancare Russell potrebbe essere individuato un profilo di grande esperienza come Alonso o un giovane in rampa di lancio come Andrea Kimi Antonelli. Chissà che alla fine a spuntarla non sia una buona via di mezzo come Carlos Sainz.