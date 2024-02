“Nadal vincerà il torneo”: rivelazione shock, tifosi in estasi

Intervenuto nel corso di un convegno universitario, l’ex coach di Nadal si è lanciato in un pronostico impegnativo.

Non basterebbe forse un libro per descrivere compiutamente cosa sia accaduto durante i lunghissimi 16 anni di collaborazione tra i due. 86 titoli ATP, tra cui 16 Major, è il resoconto di uno dei sodalizi più vincenti della storia del tennis, quello tra Rafa e lo zio Toni. Un binomio che, dal 2001 al 2017, ha lasciato il suo marchio indelebile nella recente storia del gioco.



Il campione spagnolo ha continuato a vincere anche senza il supporto del suo stimatissimo parente, a cui deve in ogni caso molto della sua resilienza e della sua forza mentale mostrata in ogni occasione. Diventato, nel 2021, coach di uno degli astri nascenti dcel tennis mondiale, quel Felix Auger-Aliassime che ultimamente sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori, Toni Nadal non si sottrae mai a domande riguardanti il nipote ogni qualvolta se ne presenta l’occasione.

È stato così anche nel corso di un recentissimo convegno tenutosi all’Università Alfonso X El Sabio. Ovviamente l’argomento principe è stato la possibile partecipazione del fuoriclasse di Manacor al prossimo Roland Garros, il teatro nel quale il maiorchino ha costruito la sua impareggiabile leggenda.

Toni Nadal, annuncio a sorpresa: “Sarà campione”

Si dibatte ormai da mesi sull’eventualità che, a causa dei tanti problemi fisici che tormentano lo spagnolo, il 22 volte campione Slam possa non farcela a prender parte alla kermesse francese. Per molti Rafa si sta gestendo proprio per concentrare tutti i suoi sforzi in vista di un sogno: quello di alzare al cielo la Coppa dei Moschettieri per la 15esima volta. Sarebbe l’ennesima impresa leggendaria di un fenomeno che ha segnato un’epoca.

“Penso ancora che ce la farà a partecipare al Roland Garros. E credo che possa diventare campione. Parigi è sempre un evento molto speciale per lui“, ha detto lo zio Toni. Ovviamente, trattandosi di una rivelazione svelata da chi, al di là dell’interruzione del rapporto di lavoro, lo conosce meglio di chiunque altro, l’annuncio non è passato inosservato.

Forse davvero Rafa sta programmando tutto per evitare sorprese negative prima di Parigi. Forse sta mettendo a punto tutti gli ingranaggi per presentarsi sul Philppe-Chatrier con la grinta e la classe dei bei tempi.

Intanto Rafa ha annunciato il suo forfait per il torneo di Doha, aggiungendo anche che relativamente alla questione di un suo possibile ritiro dall’attività agonistica, una decisione definitiva verrà presa solo poco prima di Parigi. Chissà se il destino vorrà regalargli un ultimo grande trionfo prima di appendere la racchetta al chiodo…