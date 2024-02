Bayern Monaco, Tuchel lascerà il club a fine stagione

Si conclude oggi una delle settimane più difficili della storia recente del Bayern Monaco, che dopo una serie di tre ko, compreso quello contro la Lazio in mattinata ha annunciato l’addio a fine stagione di Thomas Tuchel. La decisione arriva dopo una serie di discussioni tra il board dei bavaresi e il tecnico. Confronti interni che avrebbero anche potuto portare ad un addio anticipato visti i problemi emersi in Bundesliga e in Champions League. Invece l’ex tecnico di Chelsea e PSG saluterà la Baviera ma solo al termine dell’annata.

Tuchel – Bayern Monaco, un anno assieme senza tante gioie

Era solo il 24 marzo 2023, quando il tecnico di Krumbach è stato assunto dal club bavarese dopo l’esonero a sorpresa di Julian Nagelsmann. Un addio che non aveva dato la scossa sperata dagli ex dirigenti del club tedesco, Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic. Anzi, il Bayern era stato eliminato malamente dalla Champions e alla fine aveva portato a caso il titolo in Germania solo grazie al suicidio sportivo del Borussia Dortmund. A cui era seguito il doppio licenziamento di Kahn e Salihamidzic, con rivoluzione dell’organigramma societario.

Alla fine i nuovi dirigenti del Bayern Monaco avevano deciso per la conferma di Thomas Tuchel. Ma, nonostante sul mercato i dirigenti bavaresi abbiano accontentato tutte le richieste dell’ex Borussia Dortmund, il feeling tra Tuchel e il gruppo dei giocatori del Bayern non è mai nato. In particolare con giocatori importanti, su cui la società tedesca ha investito tanto denaro come Matthijs de Ligt. L’ultimo periodo con i ko contro Bayer Leverkusen, Lazio e Bochum è stato talmente negativo che alla fine il club e il tecnico hanno deciso di dirsi addio comodamente al termine dell’annata.

Le opzioni sul tavolo del Bayern

Dopo l’addio di Tuchel, i bavaresi hanno diverse opzioni per il suo futuro e vogliono non sbagliare la scelta del loro futuro. In cima alle preferenze dei “Giganti bavaresi” ci sarebbe il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso. Xabi è anche un ex giocatore della formazione bavarese e i risultati che sta conseguendo alla guida delle “Aspirine” hanno molto colpito la dirigenza del club, ma su Alonso c’è anche la forte concorrenza del Liverpool.

Occhio quindi ad altri candidati che desiderano succedere a Tuchel e assumere l’incarico di tecnico di un club importante come il Bayern Monaco. Antonio Conte e Zinedine Zidane, per esempio, secondo le indiscrezioni raccolte da BILD avrebbero “puntato” al posto in Germania, sedotti dalla grande ricchezza ed organizzazione del club. Ultimo nome è quello Sebastian Hoeness, attuale tecnico dello Stoccarda, terzo in classifica in Bundesliga, e nipote dell’ex presidente Uli Hoeness.