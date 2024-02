Inter, Arnageddon a San Siro

Una vittoria di misura in una gara tosta, segnale che appena si arriva agli ottavi di Champions, il livello di difficoltà si alza. L’Inter dei record in campionato si è calata nella parte nel palcoscenico europeo contro un avversario sempre complicato, griffato Simeone. La squadra di Simone Inzaghi che nel 2024 sa solo vincere, domina l’Atletico Madrid per tutto l’arco dei novanta minuti ma alla fine esce soltanto con un gol di vantaggio. Ed è questo il rammarico principale, perchè un risultato più ampio avrebbe consentito a Sommer e compagni di affrontare il ritorno con un pizzico di tranquillità in più ed invece non sarà così nella bolgia in Spagna con la qualificazione che va tutta conquistata. I nerazzurri hanno gestito nel primo tempo, alzando i giri del motore nella ripresa dove hanno creato, concretizzando soltanto in una circostanza con Arnautovic. Proprio l’austriaco che è entrato al posto di Thuram ha deciso la notte di San Siro, nonostante ci sia tanto da rammaricarsi, soprattutto per le occasioni sciupate che non hanno reso più rotondo il punteggio. Da monitorare le condizioni poi proprio di Thuram in vista dei prossimi impegni perchè un giocatore così nella sfida di ritorno diventa determinante. L’Inter ha centrato il successo ed ora cercherà la qualificazione nel il secondo round. Il biglietto per i quarti è stato prenotato, ora servirà la conferma per staccarlo definitivamente e proseguire il viaggio verso la finale.