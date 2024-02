Juve, è arrivato il momento: esordio in arrivo!

Potrebbe essere arrivato il momento di Djalò nella Juve. I bianconeri domenica ospiteranno il Frosinone e saranno obbligati a vincere per cambiare rotta rispetto ai risultati negativi dell’ultimo mese. Il difensore portoghese, tra i rinforzi di gennaio, potrebbe debuttare facendo almeno uno spezzone di partita, considerato che l’infortunio di Danilo costringerà a trovare una soluzione alternativa. Djalò sarà testato in allenamento nel corso della mattinata, alla Confinassa è prevista una partitella davanti a circa 500 tifosi con accesso in tribuna. In questi giorni Allegri lavora soprattutto sulla testa dei calciatori e non solo sul piano tecnico-tattico: il momento è delicato e non si vuole correre il rischio di complicare ulteriormente le situazione di classifica. La Juve ha perso quota rispetto all’Inter, ma squadra, tecnico e dirigenza provano a compattarsi per difendere quantomeno la seconda posizione.

Giovanni Albanese