L’ha combinata grossa: UFFICIALE, rescisso il contratto

La società ha deciso: rescissione del contratto a causa di un comportamento discutibile fuori dal campo per un calciatore

Oramai siamo abituati un po’ a tutto e se qualche anno addietro era abbastanza difficile che un calciatore potesse dire addio alla sua squadra nel bel mezzo del girone di ritorno, oggi invece capita che per determinati motivi una dirigenza possa alzare la cornetta del telefono e decida di rompere col calciatore.

È successo nei giorni scorsi, e l’aspetto alquanto poco ordinario di questa vicenda ha a che fare col fatto che la rescissione del contratto è stata decisa per una motivazione che non ha a che vedere con il calcio. Alla base della scelta societaria, vi è infatti un comportamento al di fuori del rettangolo verde che i dirigenti hanno considerato non coerente con quelli che sono i principi etici della squadra.

Un motivo assurdo ha spinto i vertici societari del Beşiktaş, uno dei pesi massimi della Süper Lig turca, a prendere un provvedimento contro il classe 2003 Emirhan Delibaş, considerato tra l’altro uno dei migliori prodotti del settore giovanile degli ultimi anni. La società con sede a Istanbul avrebbe preso questa decisione perché si è accorta che il calciatore in questione era iscritto a un sito di incontri per adulti.

Turchia, Beşiktaş rescinde contratto del calciatore: il motivo

In pratica, la questione è partita quando una serie di tifosi bianconeri si sono accorti che Delibaș fosse iscritto nel sito: all’inizio il club ha fatto finta di niente, con i dirigenti che hanno fatto di tutto pur di ignorare la cosa; poi a causa del polverone mediatico esploso nelle ultime ore, hanno preso la decisione di comunicare al ventunenne che non farà più parte della squadra che da anni tenta di mettere i bastoni fra le ruote ai colossi Galatasaray e Fenerbaçhe.

Eppure non erano pochi quelli che consideravano Delibaş come uno dei calciatori a cui affidare simbolicamente il futuro della squadra. Nato e cresciuto nelle giovanili del Beşiktaş, la scorsa stagione aveva giocato in prestito proprio allo scopo di disputare nel migliore dei modi la stagione 23/24. Quest’anno, al netto dell’entusiasmo attorno a lui, aveva comunque giocato poco, appena due presenze tra campionato e Conference League (in totale la miseria di quattordici minuti).

Purtroppo per lui la scelta di iscriversi a un sito di incontri è pesata più di un macigno. La società lo ha quindi così salutato con una nota ufficiale: “Ci siamo separati di comune accordo con il calciatore professionista Emirhan Delibaş. Auguriamo a Emirhan Delibaş ogni successo in futuro e rendiamo la notizia nota al pubblico”.