Europa e Conference League, focus sugli avversari delle italiane

Sono andati in scena questa mattina a Nyon, i sorteggi degli ottavi di finali Europa League e Conference League. Il quadro delle partecipanti agli ottavi di finale si è completato ieri quando i playoff tra le squadre “retrocesse” e le seconde dei gironi hanno avuto il loro esito finale.

Europa e Conference League, le italiane nelle urne del sorteggio

Coinvolte nel sorteggio delle due competizioni anche quattro squadre Italiane: Atalanta come prima del suo girone di Europa League, Roma e Milan qualificate dai playoff a cui erano acceduto rispettivamente come seconda del proprio girone e come retrocessa dalla Champions League; mentre, la Fiorentina era nell’urna della Conference League come prima del proprio girone.

Europa League, gli avversari delle tre italiane

L’urna di Nyon ha svelato le formazioni avversarie di Atalanta, Milan e Roma. Ai nerazzurri, incredibilmente, dopo l’incrocio dei gironi è capitato nuovamente lo Sporting Lisbona (secondo nel girone della Dea, ma qualificate tramite il playoff). Per la formazione di Stefano Pioli, invece, ecco lo Slavia Praga (primo nel girone della Roma). La Roma avrà la difficile sfida contro il Brighton di Roberto De Zerbi.

Sporting avversario della Dea

Dopo essersi incontrate già due volte nel girone, Atalanta e Sporting Lisbona si incrociano agli ottavi di finale. Durante la prima fase l’Atalanta di Gian Piero Gasperini aveva avuto la meglio sulla formazione biancoverde a Lisbona, trovando poi soltanto un pareggio in casa. I nerazzurri hanno dimostrato di essere superiori alla squadra del tecnico portoghese Amorim. Tuttavia, non possono abbassare la guardia. I portoghesi hanno tante frecce al loro arco. Una, la più interessante è quella che risponde al nome di Viktor Gyokeres, centravanti svedese, autore di una stagione da grande bomber.

Avversario tutt’altro che da sottovalutare per la Dea. Non solo per l’esito delle gare del girone, ma anche e soprattutto per via del calendario fitto dell’Atalanta. Non va poi dimenticato che lo Sporting è primo nel suo campionato e ha appena brillantemente superato lo Young Boys nel playoff.

Milan, ecco lo Slavia Praga

Avversario di discreta caratura anche per il Milan, che dall’urna di Nyon ha pescato lo Slavia Praga. La formazione della capitale della Repubblica Ceca è una delle più quotate del Paese e nel periodo recente è stata di gran lunga la squadra più forte, avendo vinto 4 degli ultimi 8 titoli nazionali. Lo Slavia tornerà a giocare in Europa League dopo diversi mesi, avendo vinto il proprio girone e avendo dunque saltato il playoff. Un girone tutt’altro che scontato, dove i cechi hanno superato anche la Roma. Una squadra arcigna, molto temibile quella biancorossa che può davvero sorprendere un Milan, che ha dimostrato di non essere sempre sul pezzo.

Roma, l’avversario più difficile: il Brighton di De Zerbi

È andata decisamente peggio alla Roma di Daniele De Rossi. Dopo il passaggio del turno all’ultimo respiro, coi calci di rigore contro il Feyenoord, i capitolini sono attesi da una sfida complicatissima, quella contro il Brighton. La squadra allenata da Roberto De Zerbi è un avversario temibile per la sua freschezza e brillantezza data dalla gioventù dei suoi interpreti. Inoltre gioca un calcio esteticamente molto apprezzabile che, se non contrastato nel modo giusto, può farti attraversare serate davvero complicate. I ritmi di gioco dei Seagulls sono davvero infernali, e forse nella Roma di DDR trovano l’avversario migliore visti gli spazi che concede. Di contro, la Roma potrebbe sfruttare l’inesperienza dell’avversario, che talvolta lo porta ad essere travolto.

Non solo l’Europa League, c’è Maccabi Haifa per la Fiorentina in Conference

Dopo il sorteggio della seconda manifestazione europea l’Europa League, si è svolto il sorteggio degli ottavi della Conference. La terza manifestazione europea è giunta alla sua terza edizione e la Fiorentina di Vincenzo Italiano vuole ripetere il grande cammino dell’anno passato quando arrivò in finale.

Dall’urna di Nyon, i Viola hanno pescato gli israeliani Maccabi Haifa. La formazione, capolista della Liga ha’Al massimo torneo israeliano, è arrivata agli ottavi superando il playoff superando proprio il Gent, formazione giunta seconda nel girone della Fiorentina. La squadra di Haifa può contare su una difesa solidissima che in campionato ha subito appena 16 reti e nella doppia sfida coi belgi appena una (nell’1-1 della gara di ieri). Pur avendo il Maccabi una buona tradizione recente con le italiane (l’anno scorso in casa sconfisse la Juventus 2-0 in Champions League) è ampiamente alla portata della Fiorentina.