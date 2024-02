Hamilton-Ferrari, Perez allo scoperto: arriva la stoccata

Il 2024 della Formula 1 è ufficialmente iniziato con i Test in Bahrain. Nel frattempo, si continua a commentare il passaggio di Hamilton alla Ferrari con Perez che lancia un avvertimento al collega

Finalmente, la Formula 1 è tornata in pista per la prova generale in vista dell’inizio del Mondiale fissato al 2 marzo 2024 con il primo GP in Bahrain. Team e piloti sono già sul circuito di Sakhir per la tre giorni di Test pre stagionali di Febbraio, unica opportunità per verificare l’efficacia del lavoro realizzato in fabbrica in inverno.

E’ bastato un solo giorno per capire come la Red Bull sia ancora il Team da battere con Verstappen a precedere tutto il gruppo. Le Ferrari di Leclerc e Sainz stazionano in top 5 insieme a Norris e Alonso. Si è rivisto anche Hamilton, alla sua ultima tornata di Test con Mercedes.

Il prossimo anno, infatti, Lewis sarà al volante della Ferrari, team scelto per chiudere una carriera leggendaria con sette mondiali vinti, stesso numero di Michael Schumacher. Un trasferimento quello del campione britannico a Maranello di cui non si smette di parlare anche a tre settimane dall’annuncio arrivato lo scorso 1 Febbraio.

Hamilton-Ferrari, l’avvertimento di Perez

Gran parte dei protagonisti del paddock hanno detto la loro su quello che è stato definito il trasferimento del secolo in Formula 1. Chris Horner lo ha definito eccitante. Cool, l’aggettivo utilizzato da Max Verstappen che si è detto sorpreso ma non troppo dell’epilogo, considerato che la Ferrari ha sempre rappresentato un sogno per Hamilton.

Verstappen, tuttavia, ha messo in guardia il collega da quello che potrebbe accadergli nell’ultima annata in Mercedes. Per Max, infatti, Hamilton sarà escluso dalla condivisione di dati e specifiche sulle performance della monoposto proprio per il suo passaggio in Ferrari.

L’analisi dei dati e la conoscenza dei vari aspetti che li contraddistinguono, limitata a un ristretto numero di persone, rappresenta infatti una delle prerogative gestionali di ogni Team di F1. Evitare la fuga di notizie e informazioni riservate è una priorità assoluta di team principal e tecnici e Hamilton ne subirà le conseguenze nei mesi avvenire.

Ne è convinto anche Sergio Perez che ribadisce quanto detto da Verstappen: “Quando un pilota cambia squadra – spiega il pilota messicano – i team sono gelosi nel condividere le informazioni. Lewis è stato in Mercedes per anni e ora porterà conoscenze in un’altra squadra. Ora però si creeranno altre dinamiche, interessanti da osservare anche all’esterno.”

Dinamiche di cui Hamilton sarà già certamente a conoscenza, considerata l’esperienza quasi ventennale in Formula 1. Una situazione nella quale, peraltro, potrebbe ritrovarsi anche lo stesso Perez qualora dovesse trovare una nuova squadra, a stagione in corso, a causa del mancato rinnovo del contratto con la Red Bull in scadenza a fine stagione.