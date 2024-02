Hamilton-Ferrari, succederà subito: ai tifosi non sembra vero

Lewis Hamilton arriverà nel 2025 in Ferrari ma i tifosi sono già in visibilio: potrebbe accadere fin da ora.

I primi test in Bahrain hanno mostrato ancora una volta la totale superiorità della Red Bull e di Max Verstappen. Il vero banco di prova sarà tra una settimana, quando le vetture scenderanno in pista sempre in Bahrain per il primo weekend stagionale. Tuttavia la scuderia di Milton Keynes sembra davvero avere una marcia in più rispetto alle avversarie, Ferrari compresa.

Il debutto della Rossa è stato buono e l’impressione è che la Ferrari sia al momento la monoposto migliore dopo la Red Bull, assieme alla pimpante McLaren. Tuttavia tanti tifosi hanno già cominciato a guardare al 2025, ovvero alla stagione in cui Lewis Hamilton farà il suo sbarco a Maranello per salire al volante della Ferrari.

Basterà l’approdo del 7 volte campione del mondo – che andrà a formare una super coppia con Charles Leclerc – per tornare a lottare per il titolo Mondiale? I tifosi ci sperano, anche perché con Hamilton potrebbero arrivare anche alcuni dei migliori ingegneri britannici (si parla molto di Adrian Newey, ndr).

Hamilton-Ferrari, annuncio bomba: tifosi impazziti

Più di qualcuno è convinto che Hamilton consentirà al Cavallino rampante di fare quel salto di qualità che serve per puntare ai massimi obiettivi. La pensa così anche un uomo di calcio come Fabio Capello, che durante i test in Bahrain si trovava in cabina di commento con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi.

L’ex allenatore, oggi opinionista di Sky, ha fatto un paragone che ha scatenato tutti i tifosi ferraristi. Secondo il friulano Hamilton è come quei centravanti che nel calcio portano talmente tanta qualità ed esperienza da riuscire a fare la differenza. Capello ritiene che l’arrivo del 39enne inglese in Ferrari sia molto simile a quello di Zlatan Ibrahimovic al Milan, che nel 2020 riuscì a portare in rossonero quella mentalità vincente che fino a quel momento mancava: “Hamilton è l’Ibra della situazione che è arrivato al Milan e ha dato quella mentalità vincente che mancava e ha portato al successo. Hamilton può fare la stessa cosa”.

Lo svedese ha condotto il Milan a uno straordinario scudetto nel 2022: secondo Capello il 7 volte campione del mondo di F1 può fare la stessa cosa con la Rossa. L’ex tecnico ha poi voluto rassicurare i tifosi in merito alla situazione che riguarda Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è all’ultima stagione a Maranello ma Don Fabio si è detto certo che disputerà una stagione fantastica proprio perché vorrà dimostrare tutto il suo valore.