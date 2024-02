Sinner, il gesto è da brividi: tifosi commossi

Tifosi commossi oltre che divertiti dal suo modo di giocare, ecco cos’ha fatto stavolta Sinner per sorprendere tutti

Vince, convince ed ora commuove pure. Fa tutto da sé il giovanissimo Jannik Sinner, ormai non più semplice promessa ma stella a pieno titolo del tennis a livello mondiale. Il 2024 si è aperto così come si era chiuso l’anno precedente: Jannik ormai sa solo vincere. Australian Open, poi dritti a Rotterdam dove l’italiano ha portato a casa un altro trofeo. Due su due e siamo solo a febbraio, i numeri iniziano davvero a far sognare i sostenitori del ventiduenne altoatesino.

Di tempo in realtà per godersi la vita da comune mortale, a Sinner ne è rimasto davvero poco per questo inizio di stagione tennistica. Dopo Rotterdam infatti, non tarderanno ad arrivare gli Indian Wells per cui l’altoatesino ed i suoi colleghi dovranno scendere in campo già il prossimo 6 marzo. Insomma, giusto un po’ di fiato per il nuovo numero 3 del mondo e poi si tornerà a far letteralmente paura agli avversari piccoli e grandi.

Sinner da brividi, tifosi commossi: pensiero per i nonni

Certamente il ragazzo di San Candido vorrà anche starsene un po’ a casa e lontano dai riflettori e non di certo per un comportamento da star altezzosa. In fin dei conti, anche il riposo fisico fa bene all’atleta che vede un 2024 ricco di impegni sportivi in agenda. Anzi, a dirla tutta è stato lo stesso classe 2001 ad ammettere una cosa che ha anche commosso i suoi tifosi: ecco perché.

Jannik, nei giorni scorsi, dopo aver realizzato l’ennesimo successo, aveva infatti ammesso nella conferenza stampa di fine torneo a Rotterdam il suo piano prima del ritorno agli allenamenti. “L’ho detto nei giorni scorsi che non vedevo l’ora di tornare a casa dai miei genitori; dopo Melbourne ancora non sono riuscito a vederli. – Ha spiegato il campione – Partirò questa sera e resterò lì un paio di giorni prima di tornare a Montecarlo per riprendere gli allenamenti in vista di Indian Wells”. Questo quanto poi fatto da Sinner post Rotterdam.

Campione dal cuore d’oro quindi, ma Sinner non finisce così di regalare qualche emozione in più ai propri ammiratori. Ecco infatti, cos’altro ha ammesso il ventiduenne che ha fatto battere il cuore ai suoi tifosi. Infatti, quando gli viene chiesto se andrà a sciare, Sinner risponde così: “Starò solo poco tempo nel posto dove sono nato e quindi preferisco andare a trovare i miei nonni che sono anziani“.