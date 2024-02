Crisi Salernitana: il Monza vince all’Arechi, contestazione dei tifosi

La Salernitana sprofonda in una crisi di risultati allarmante e resta inchiodata all’ultimo posto in classifica con 13 punti. Sconfitta all’Arechi dal Monza 0-2, la squadra da poco affidata a Fabio Liverani e rimpolpata da un mercato fatto più di grandi nomi che di giocatori funzionali è stata anche apertamente contestata dai tifosi. Il pubblico di Salerno è tra i più caldi d’Italia e con questa ennesima sconfitta la situazione sembra diventata insostenibile per i fedelissimi granata.

I gol di Daniel Maldini e Matteo Pessina arrivati nell’ultimo quarto d’ora condannano la Salernitana alla settima sconfitta nelle ultime otto giornate, con il pareggio per 0-0 strappato al Torino lo scorso 4 febbraio che resta l’unico risultato positivo. Uno dei punti cardine della svolta, in negativo, della stagione dei granata resta l’involuzione di Boulaye Dia. Se l’anno scorso l’ex Villarreal era stato il vero trascinatore, quest’anno la sua indole indisponente ha sicuramente complicato la vita ai compagni e allo staff tecnico. Non a caso escluso dal 1′ anche quest’oggi insieme a Coulibaly per motivi disciplinari, il senegalese è stato rimpiazzato dal semi-sconosciuto Weissman (1 gol in 18 presenze col Granada).

Le prossime tre giornate vedranno la Salernitana affrontare Udinese, Cagliari e Lecce: un trittico fondamentale per riaccendere le speranze salvezza.