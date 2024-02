Ribaltone in NBA, cambia tutto: è l’erede di Steph Curry e LeBron James

In NBA è pronta la rivoluzione con un giocatore pronto a prendere l’eredità, piuttosto pesante, di due stelle come Curry e LeBron James

L’NBA offre, ogni anno, emozioni a non finire con diverse squadre pronte a darsi battaglia in una stagione lunghissima e con continui colpi di scena. Sono diversi i campioni che ogni anno danno spettacolo e si prendono la ribalta: tra questi dobbiamo menzionare, per forza di cose, Kevin Durant, Steph Curry e Lebron James.

Parliamo di tre simboli del basket americano capaci di scrivere record su record e trascinare le proprie squadre verso grandi successi: recentemente il talento dei Golden State Warriors ha raggiunto le 3600 triple in carriera. Un numero a dir poco incredibile per un giocatore che, nonostante una carta d’identità non più giovanissima, non ha nessuna intenzione di ritirarsi.

Curry è un classe 1988 e il prossimo quattordici marzo spegnerà trentasei candeline: il playmaker dei Golden State si avvia nell’ultima fase della sua carriera ma continua ad essere assolutamente indispensabile per la sua squadra con giocate di prima qualità e canestri da favola. Lo stesso discorso si può fare per Durant, in forza ai Phoenix Suns (ma in passato compagno di squadra di Curry) e LeBron James, star dei Los Angeles Lakers.

Difficile immaginare una stagione NBA senza loro tre ma il tempo passa per tutti e, prima o poi, non potranno più deliziare il pubblico con giocate e canestri di primo livello. E’ ora dunque di pensare ad eventuali successori di Curry, Durant e LeBron James: impresa complicata considerando il livello di questi tre giocatori.

Ad individuare i possibili eredi sono stati proprio loro che, nell’ultimo All-Star Game, si sono ritrovati nella stessa squadra della Western Conference. Come riportato da omniabasketpavia, nel corso dei momenti di pausa di uno degli eventi più attesi dell’anno in America, Curry, Durant e LeBron sono stati interrogati sui futuri campioni dell’NBA.

Individuato l’erede di Curry, Lebron e Durant: ecco di chi si tratta

Sono stati diversi i nomi fatti dai tre campioni dell’NBA e tra questi spicca quello di Anthony Edwards: il talento dei Minnesota Timberwolves, primi in Western Conference, è un giocatore fondamentale e sta fornendo un contributo determinante con un numero importante di punti realizzati a partita.

Anthony Edwards dunque potrebbe trainare il carro dei nuovi fenomeni della NBA: insieme a lui dobbiamo menzionare Doncic dei Dallas Mavericks anche lui citati da Curry, LeBron e Durant. Il futuro è scritto ma, nel frattempo, possiamo continuare ad ammirare le gesta di tre leggende del basket americano.