Antonio Cassano stupisce tutti: ufficiale in Serie B

Ritorno in campo per Antonio Cassano che ha da poco firmato un nuovo contratto: ufficiale l’approdo in Serie B.

Sono ormai diversi mesi che la Bobo Tv si è ufficialmente sciolta, da quel momento i suoi ex protagonisti hanno preso strade diverse. Il padrone di casa, Christian Vieri, ha rivoluzionato il proprio progetto portandolo ad un livello successivo mentre l’amico fraterno Daniele Adani, quando non è impegnato nelle telecronache per la Rai, è presente negli studi de La Domenica Sportiva in qualità di opinionista. Per quanto riguarda Nicola Ventola e Antonio Cassano, per loro c’è stato un colpo di scena.

Se l’ex attaccante ha ripreso a godersi la vita a suon di serate, il fantasista ha stupito tutti decidendo di tornare a calcare il terreno di gioco: approdo in Serie B per Fantantonio che ha ancora una volta dimostrato di essere una persona dalle mille risorse e dalle infinite sorprese. Nessuno si sarebbe aspettato una decisione simile da parte sua invece il talento di Bari ha deciso di stravolgere completamente i propri piani.

Grande amore per lo sport da parte dell’ex Roma e Sampdoria, tra le varie, che insieme alla sua compagna Carolina Marcialis, non ha mai smesso di interessarsi a ciò che succede in ambito sportivo. Nonostante questa nuova parentesi, l’amore della sua vita rimarrà però per sempre uno.

Cassano in Serie B: svolta per la sua carriera

Il calcio per Antonio Cassano non ha rivali, eppure è da quando ha appeso gli scarpini al chiodo che ha iniziato ad interessarsi ad un’altra disciplina. Non c’era trasmissione, infatti, dove non si ritagliava dello spazio per parlare un po’ di padel: sport che sembra aver rubato il cuore e le attenzioni dell’ex calciatore che ha da tempo deciso di avviare una carriera in questo settore. Maglia dell’Ab Academy Padel Albaro di Genova per Fantantonio che ha da poco ricevuto una gradita promozione.

Debutto in Serie B di padel per Cassano che appare oggi molto diversi rispetto ai tempi di quando era in campo. Le cassanate, così vennero soprannominate le sue originali, burle appartengono ormai al passato per l’ex fantasista che a 41 anni ha quindi deciso di reinventarsi.

Se il campo riuscirà a dargli le stesse soddisfazioni del rettangolo verde solo il tempo potrà dirlo. Intanto, chi si è voluto sperticare in elogi nei suoi confronti è stato l’allenatore Matteo Savoldi. Tecnico dell’Albaro che è rimasto favorevolmente colpito dal campione e ha perciò deciso di dargli una chance. Questo sembra solo l’inizio di un’altra importate pagine della carriera di Cassano.