Juventus Frosinone 3-2: decide Rugani al 94’. Vlahovic trascinatore di una brutta Juve

Torna a vincere la Juventus, lo fa in una partita incredibile contro il Frosinone. I bianconeri, trascinati da Vlahovic, riescono a portare a casa 3 punti a un certo punto insperati. Protagonisti assoluti Vlahovic, McKennie e Rugani. Allegri però rischia di aver perso sia Rabiot che McKennie usciti malconci dalla gara. Il Frosinone gioca una gran gara nonostante la rivoluzione di Di Francesco nell’undici titolare, ma esce con 0 punti e ora guarda preoccupato le retrovie.

Juventus in difficoltà, super Frosinone

La Juventus parte subito forte e manda sotto il Frosinone. Dopo 3 minuti, palla lunga a cercare la corsa in profondità di McKennie. L’americano controlla con un gran pezzo di bravura e rapidamente, appena dentro l’area mette al centro per Vlahovic che col destro non sbaglia. Juventus avanti.

La Juve, dopo il vantaggio, si abbassa. Il Frosinone prende campo e fa girare bene e velocemente il pallone da destra a sinistra. E proprio da sinistra costruisce il gol del pareggio: Soulè mette al centro e trova Cheddira colpevolmente lascato solo da tre difensori della Juve: 1-1.

La gara prende una piega ben diversa. I bianconeri si difendono male, e lasciano campo alla squadra Di Francesco. Ma è sul ribaltamento di fronte rapido del Frosinone che succede l’imprevedibile. I gialloazzurri trovano la traccia verticale, servono Brescianini, su cui dormono Rugani e Kostic che conclude bene dal limite e fa 1-2. La Juventus accelera dopo il vantaggio dei ciociari e trova subito il pari. Ancora McKennie in area, dopo un rimpallo serve bene Vlahovic che conclude di sinistro a giro e pareggia. Di fatto è l’ultima emozione della prima frazione, che finisce sul 2-2.

Rugani decide la sfida

La Juventus parte forte anche nel condo tempo, ma il Frosinone regge molto bene. Nella prima mezz’ora la squadra di Di Francesco rischia solamente in un’occasione da calcio piazzato in cui Vlahovic arriva, ma il tocco precedente è troppo ravvicinato e la palla schizza troppo velocemente. Poi a 20 dalla fine, l’occasione al limite dell’area piccola ce l’ha Yildiz che però liscia il pallone. Nel finale Allegri butta dentro tutte le forze che ha. Il Frosinone resiste non concedendo praticamente nulla.

Ma al minuto 95’ la Juventus trova il gol della vittoria che sa di beffa atroce per il Frosinone. Angolo di Iling Junior subentrato per l’assalto finale, Vlahovic sprizza sul primo palo, la palla giunge a Rugani che da un angolo impossibile beffa Cerofolini. 3-2 Juventus che ritrova la vittoria dopo oltre un mese a secco.

Una vittoria fondamentale per riprendere morale e tenere il Milan a distanza. I bianconeri vincono una gara insperata che la Juve già giocato male, ma è stata trascinata da un super Vlahovic, autore di un gol e un pareggio.