Leclerc già ko: si è rassegnato

In questi giorni tutte le monoposto stanno valutando i propri risultati nei test prima del debutto nel Mondiale di Formula Uno

Siamo ormai a pochi giorni dal debutto nel Mondiale di Formula Uno, evento che si terrà la prossima settimana in Bahrain e che vede davvero molta attesa tra gli appassionati. Dal campione del mondo in carica Max Verstappen fino alle Ferrari e poi c’è Lewis Hamilton, ‘promesso sposo’ della Rossa nel 2025 e protagonista quest’anno dell’ultima stagione in Mercedes.

In questi giorni le monoposto hanno debuttato nei test del Bahrain e hanno già dato le prime indicazioni su quello che potrebbe accadere nel corso di questa stagione. La Red Bull è sempre la super favorita, ma i primi giorni dei test di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati piuttosto positivi, e la Rossa sembra essere la vera rivale dei campioni del mondo in questa stagione. Visto il dominio degli ultimi anni appare difficile parlare di lotta al titolo, ma l’obiettivo della Ferrari è fare il maggior numero di vittorie e poi si vedrà.

Nella conferenza stampa dopo i primi test Leclerc ha parlato delle sue sensazioni e di cosa serve per migliorare in vista della nuova stagione. Ciò che ha stupito riguarda però l’atteggiamento del pilota monegasco, pronto a lottare per competere ma quasi rassegnato allo strapotere di Verstappen e della sua Red Bull. C’è chi ha parlato di pretattica ma le parole di Charles appaiono davvero sincere.

Leclerc quasi rassegnato, il verdetto è netto

Leclerc ha spiegato cosi il lavoro di questi giorni: “E’ difficile spiegare a che punto siamo, la cosa buona è che abbiamo svolto un buon lavoro e che non abbiamo avuto brutte sorprese. Le aspettative del simulatore fino ad ora sono state corrette, ma la mia sensazione è che la Red Bull sia ancora molto avanti”. Leclerc – un pò come la maggior parte degli addetti ai lavori – avrà notato che la compagine austriaca ha ‘quasi giocato a nascondino’ con il lavoro di questi giorni e sicuramente non ha mostrato tutte le armi a disposizione.

In questi primi giorni segnali negativi invece in casa Mercedes dove sia Lewis Hamilton che George Russell sono apparsi dietro, non solo alla Red Bull ma anche rispetto alla Ferrari.

Parlando sempre del lavoro di questi giorni il pilota monegasco ha chiarito: “Ora abbiamo una base molto migliore, l’anno scorso non fu cosi e ricordo fui protagonista di uno dei test peggiori della mia carriera. La macchina si comporta in maniera più naturale, ci sono buone sensazioni”, la chiosa finale. Ora occorre vedere la pista e i risultati nel corso della stagione.