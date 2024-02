Prima il Milan, poi l’Atalanta: al San Siro è 1-1

La domenica di Serie A per ventiseiesima del campionato, è accompagnata da Milan-Atalanta allo stadio San Siro. I rossoneri si fermano ancora in campionato e pareggiano contro i bergamaschi.

Milan-Atalanta finisce in parità

Non è servito il solito buon Rafael Leao che apre le marcature al terzo minuto di gioco con un tunnel su Holm e uno scavetto a superare la scivolata di Scalvini per poi piazzare un destro a giro da posizione defilata che si infila sotto l’incrocio. Alla mezz’ora Atalanta in dieci uomini, inferiorità numerica dopo che Kolasinac, in seguito ad un contrasto aereo con il compagno di squadra Ruggeri, ha iniziato a sanguinare sul volto. A cinque minuti dalla fine del primo tempo, Orsato va al VAR per rivedere l’azione che coinvolge Giroud-Holm col francese che lo aveva anticipato in area. Basta un solo replay per assegnare il rigore agli ospiti che, dal dischetto con Koopmeiners, spiazzando Maignan, pareggiano. Nella ripresa entrambe le squadre provano a portarla a casa anche e soprattutto con una girandola di cambi, ma senza successo. Orsato fischia e la gara termina 1-1. In classifica, rallentano i rossoneri di Stefano Pioli che restano al terzo posto e a -4 dalla Juventus. Quinto posto per la Dea di Gian Piero Gasperini che resta a due punti di distanza dal Bologna.

Milan-Atalanta 1-1: risultato e tabellino

Reti: 3′ Leao, 42′ Koopmeiners rig.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (57′ Calabria), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic (88′ Okafor), Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kjaer, Kalulu, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Chukwueze.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (46′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk (63′ Scamacca), De Ketelaere (46′ Lookman). Allenatore: Gasperini. A disposizione: Musso, Rossi, Bakker, Toloi, Hien, Palomino, Hateboer, Adopo, Pasalic, Tourè.

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 40′ Pioli, 43′ De Roon, 45’+3′ Leao, 45’+3′ Holm, 56′ Lookman, 90’+3′ Ederson