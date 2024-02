River Plate – Boca Juniors: segui il Superclasico Live in Streaming su Sportitalia

River Plate e Boca Juniors si preparano per un Superclásico appassionante e che promette come sempre emozioni forti. La partita, valida per la settima giornata della Copa de la Liga Profesional, si svolgerà domenica 25 febbraio 2024 al “Estadio Monumental” di Buenos Aires, con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane. La gara sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia al canale 60 del DTT e in streaming gratuito a questo link.

Il River si trova in questo momento al secondo posto nel Gruppo A, mentre il Boca al settimo nel Gruppo B. Solo le prime quattro squadre di ciascun raggruppamento avanzeranno ai playoff finali. I Millonarios, guidati da Martin Demichelis, vantano di una striscia di imbattibilità di dieci partite, mentre gli Xeneises di Diego Martinez hanno subito una sconfitta nell’ultimo incontro contro il Lanus dopo otto partite senza ko.

Ricordiamo che i due Superclásicos della scorsa stagione si sono conclusi entrambi con la vittoria del River Plate: 1-0 al Monumental nella Liga Profesional e 2-0 alla Bombonera nella Copa de la Liga Profesional.