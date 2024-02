Schumacher, svolta clamorosa: i tifosi sono increduli

Svolta clamorosa per la vita di Schumacher, i tifosi sono increduli per quello che potrebbe succedere a breve: tutti i dettagli

Non si sa molto delle condizioni di Michael Schumacher, che dopo il terribile incidente sulle Alpi francesi sugli sci è stato seguito dai migliori specialisti al mondo. Ma la famiglia, in particolare la moglie Corinna, ha preferito mantenere la massima riservatezza su come effettivamente stia il sette volte campione del mondo di Formula 1.

Un vero e proprio dramma per i suoi tifosi, che vivono con la speranza di sapere quando e soprattutto se si riprenderà l’ex pilota tedesco. Il figlio di Michael, Mick, ha deciso di intraprendere la carriera in Formula 1 come il padre, ma fino a questo momento ha ricevuto pochissime soddisfazioni.

Sono soltanto due le stagioni vissute in Formula 1 per Mick Schumacher, entrambe alla guida della Haas nel 2021 e 2022. Un’esperienza formativa, ma comunque priva di particolari successi vista la poca competitività della macchina.

Oggi Mick è il terzo pilota della Mercedes e chiaramente nel contratto c’è anche un’opzione per Williams e McLaren, vista la partnership, appunto, con la Mercedes. Con l’addio di Lewis Hamilton potrebbero uscire fuori degli scenari pazzeschi per tutti gli appassionati di F1.

Mick Schumacher, l’addio di Hamilton è la svolta della sua carriera

A parlare del suo futuro è stato lo stesso Mick Schumacher ai microfoni di ‘Sky’ durante i test in Bahrain: “Sono consapevole che il posto alla Mercedes sarà disponibile. Ho gli occhi bene aperti sulla Formula 1 e spero che il mio sogno si realizzi di nuovo. E’ fondamentale fare bene il mio ruolo di riserva e nella WEC. Vedremo dove mi porterà”.

Prosegue poi Mick Schumacher parlando della Mercedes: “Sono sicuro che sanno cosa sono capace di fare. Hanno visto le mie prestazioni nelle simulazioni, in junior e alla Haas. Spero che questo basti per impressionare di più in WEC e in F1″.

L’ambizione è quella di essere un pilota a tutti gli effetti in Formula 1. Difficile fare quello che ha fatto suo padre Michael, ma è chiaro che Mick voglia una possibilità per dimostrare qual è il suo valore. Essere l’erede di Hamilton, che passerà in Ferrari, sarà molto difficile.

Proprio come Michael Schumacher, anche Hamilton ha vinto sette campionati del mondo e vuole vincere l’ottavo proprio alla Ferrari. Per la Mercedes, affidarsi a Mick può rivelarsi una scommessa vincente oppure no. Solo il tempo potrà dirlo.