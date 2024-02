Sinner primo in classifica: il verdetto è arrivato

Il numero uno del tennis italiano Jannik Sinner continua a raccogliere elogi. Il futuro del movimento azzurro è in buone mani

Sono ormai diversi mesi che la crescita del 22enne tennista italiano Jannik Sinner non ha più limiti. Il talento altoatesino avanza senza fermarsi, vince e convince e anche le sue scelte fuori dal campo riscuotono sempre consensi. La decisione di non partecipare a Sanremo per non perdere allenamenti ha lasciato strascichi solamente positivi, l’Italia è consapevole di avere un campione e il futuro del tennis è in buone mani.

Chi dice che la svolta sia arrivata a Wimbledon, chi parla della vittoria nel Masters 1000 di Toronto, ma sono ormai mesi che Jannik è sulla cresta dell’onda. Nel 2023 ha vinto un 1000, ha disputato la finale alle Atp Finals di Torino e ha trascinato l’Italia alla vittoria in Coppa Davis, e da quel momento davvero non si è più fermato.

Situazione simile anche nel 2024, Sinner fino ad ora è imbattuto. Il tennista di San Candido ha vinto gli Australian Open e il torneo di Rotterdam, suggellando record su record. Ora Jannik – dopo il successo in Olanda – è il numero tre delle classifiche mondiali, nessun italiano c’era mai riuscito nell’era Open ma ora c’è curiosità per capire cosa accadrà in futuro.

La classifica e i prossimi impegni: Sinner sarà impegnato nei tornei Atp di Indian Wells e Miami, i famosi Masters 1000 definiti anche come il Sunshine Double Nord americano.

Jannik Sinner, la sentenza positiva non lascia dubbi

Nessun italiano è stato mai numero tre e quindi ovviamente nessun italiano è mai stato numero uno al mondo. Un campione del passato come Adriano Panatta (max numero 4 delle classifiche mondiali) si è sbilanciato nel corso di un editoriale per ‘Ok Tennis’ e ha rilasciato dichiarazioni piuttosto nette: “Sinner terzo o quarto? Ma dai… lui è terzo oggi, magari secondo domani e poi sarà anche primo. Anzi, mi sbilancio, Jannik sarà numero uno entro la fine dell’anno”. Dichiarazioni importanti e che lasciano presagire altre grandi vittorie per il talento azzurro.

Non solo i risultati in campo, Panatta ha esaltato anche le qualità umane dell’azzurro, ha ricordato di come sia un uomo per bene, tennista umile ed intelligente. E non è poco. Nelle prossime settimane Jannik potrebbe recuperare terreno su Carlos Alcaraz, mentre più difficile conquistare il primato visto che Novak Djokovic non difende tanti punti fino al Roland Garros. E solo tra Parigi e Wimbledon Jannik potrebbe sognare un clamoroso sorpasso.