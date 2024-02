Alla Fiorentina lo sconto diretto per l’Europa: 2-1 sulla Lazio

Il monday night della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A è incorniciato dalla vittoria della Fiorentina per 2-1 in casa al Franchi contro la Lazio. La squadra di Sarri si fa rimontare nonostante un buon primo tempo che l’ha vista chiudere in vantaggio con il gol di Luis Alberto.

Fiorentina, un passo verso l’Europa

Forse la paura di voler chiudere subito i conti o un po’ di stanchezza, ma fatto sta che è Maurizio Sarri ad operare subito alla ripresa due cambi: fuori Isaksen e Marusic, dentro Zaccagni e Hysaj. Dopo sessanta minuti di gioco, una sgroppata di Belotti permette a Kayode di trovarsi al posto giusto nel momento giusto e la Fiorentina di Italiano la pareggia. Da qui il preludio ad uno spartito interamente a tinte viola. Dopo dieci minuti Casale stende Belotti in area e Guida indica il dischetto. Si incarica del tiro dagli undici metri Nico Gonzalez ma l’argentino ha timbrato un abbonamento ai legni in serata e registra il quarto colpito. Basterà attendere un minuto soltanto per vedere Beltran propiziare il gol del sorpasso compiuto da Bonaventura che si avventa sulla ribattuta del tiro dell’italoargentino. Triplice fischio. La Fiorentina vince la seconda partita del 2024. Per gli amanti delle statistiche, per la prima volta dal 27/05/23 la Viola ha vinto un match di Serie A rimontando il risultato nel secondo tempo. La squadra di Italiano vincendo sale a quota 41, a -7 dalla Champions League mentre la Lazio resta ottava a 40 punti e venerdì sfiderà il Milan nell’anticipo della 27esima giornata.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (89’ Lopez), Bonaventura; Sottil (84’ Mandragora), Beltran (80’ Barak), Nico Gonzalez; Belotti (89’ Nzola). All. Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (46’ Hysaj); Guendouzi, Cataldi (62’ Vecino), Luis Alberto; Isaksen (46’ Zaccagni), Immobile (78’ Castellanos), Felipe Anderson (78’ Pedro). All. Sarri

Marcatori: 45’ Luis Alberto, 61’ Kayode, 69’ Bonaventura