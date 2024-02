Monday Night di Serie A: doppia sfida cruciale per l’Europa

Il Monday Night di Serie A offre due partite molto interessanti in ottica Europa. Il pareggio di ieri sera tra Milan e Atalanta, oltre che a far sorridere il Bologna (quarto in solitaria), fa accennare un mezzo sorriso anche a Roma, Lazio e Fiorentina, che scenderanno in campo questa stasera.

Alle ore 18:30, il Torino di Juric fa visita alla Roma di Daniele De Rossi, galvanizzata ma allo stesso tempo stanca, dalla vittoria arrivata ai rigori contro il Feyernoord in Europa League. I Granata sperano di fare il colpo grosso nella capitale, conquistando punti fondamentali per rilanciarsi in zona Europa, cercando di accorciare e portarsi a due punti dai giallorossi in classifica.

Alle 20:45 invece, in campo Fiorentina e Lazio per una sfida dal profumo europeo, che vede la Viola arrivare da una sconfitta (contro il Bologna) e dal pareggio contro l’Empoli all’ultima giornata di campionato. La Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal bel successo esterno, nel recupero di campionato contro il Torino, cerca punti per tornare in corsa per un posto in Champions League, che al momento dista ben otto punti.