Sorpresa Hamilton, nessuno se l’aspettava: annuncio sul futuro

Impegnato nei test ufficiali in Bahrein prima dell’avvio della sua ultima stagione in Mercedes, Hamilton ha già parlato da pilota Ferrari

Se la scelta del quando annunciare una delle notizie più clamorose degli ultimi anni in Formula 1 sia stato giusto, forse lo dirà solo il tempo. Intanto i tifosi della Rossa già sognano ad occhi aperti nell’immaginare Lewis Hamilton alla guida della vettura di Maranello.

Se ne parlava da un po’, della possibilità che Sir Lewis potesse approdare alla corte della storica casa italiana, ma quel treno era sembrato ormai perso per sempre. Il connubio tra il sette volte campione iridato e la Mercedes – un matrimonio che ha fruttato 6 titoli mondiali in 7 anni tra il 2014 e il 2020, e che solo nelle ultime due stagioni non ha portato ad alcuna affermazione – nemmeno in un singolo Gran Premio – al fuoriclasse inglese, sembrava destinato a proseguire. Macchè.

Con un colpo di teatro degno della memoria di Enzo Ferrari, la casa di Maranello ha annunciato in data 1 febbraio 2024 che il nativo di Stevenage è stato ingaggiato come nuovo pilota della Rossa a partire dal 2025. Con un contratto pluriennale di cui non sono ancora stati svelati del tutto i dettagli economici.

Da quel giorno, tanto nei bar di tutta Italia quanto nel paddock e nei box di parecchie scuderie, non si parla d’altro. La rivoluzione è alle porte. Hamilton arriverà in Ferrari già da 40enne, ma questo sembra importare poco ai tifosi.

Il sogno di vedere una leggenda vivente – che condivide proprio con Michael Schumacher il numero di Mondiali vinti, 7 – alla guida della vettura più amata nel mondo, fa già battere i cuori. Impetuosamente. Lewis è già un idolo ancor prima di essere arrivato. E forse lo sarà ancor di più dopo l’ultima dichiarazione.

Hamilton, c’è la prima promessa al popolo Ferrari

Sebbene sia impegnato, come tutti i piloti, nei test in vista dell’imminente avvio della nuova stagione, il britannico pare avere già in testa la Ferrari. Non si spiega altrimenti la dichiarazione, rilasciata al termine del Day 2 in Bahrein, sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accasarsi alla scuderia di Maranello.

“Ho visto la Ferrari come una sfida enorme, soprattutto considerando che non ha ottenuto grandi successi dal 2007. Ho preso la decisione durante l’estate. Inizialmente vedevo il mio futuro con Mercedes, ma quando si è presentata questa opportunità ho deciso di coglierla. Ho sempre associato il colore rosso della Ferrari alla grande sfida, come quando da ragazzino sceglievo Michael Schumacher come pilota nei videogiochi”, ha ammesso.

Non pago di questo toccante aneddoto, Hamilton ha voluto ‘esagerare’. Impegnandosi personalmente in un altro tipo di sfida. “In questi anni non sono mai riuscito a imparare un’altra lingua, però con l’italiano ci proverò. Da ragazzino nei kart quando guidavo in Italia avevo imparato qualche frase“, ha concluso. Inevitabili gli apprezzamenti, espressi a mezzo social, dei tifosi italiani, che hanno accolto molto favorevolmente la volontà di un pilota che alla veneranda età di 40 anni si è rimesso in gioco.