Ferrari-Hamilton, spuntano i primi problemi: fans gelati

Nell’entusiasmo generale per l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, spunta una voce fuori dal coro. tifosi preoccupati

I milioni di sostenitori della Ferrari in giro per il mondo sono già al settimo cielo. Non vedono l’ora che arrivi il 2025, anno in cui, come da annuncio ufficiale della scuderia di Maranello, il sette volte campione iridato Lewis Hamilton guiderà la storica monoposto.

L’attesa, destinata a durare a lungo, è stata già riempita da alcune dichiarazioni del fuoriclasse di Stevenage. Il quale sta preparando il terreno per una presentazione – ancora lontana nel tempo – che sarà presumibilmente in pompa magna. Accompagnato da un bagno di folla che si preannuncia oceanico.

“Ho preso la decisione di passare alla Ferrari durante l’estate. Inizialmente vedevo il mio futuro con Mercedes, ma quando si è presentata questa opportunità ho deciso di coglierla. Ho visto la Ferrari come una sfida enorme, soprattutto considerando che non ha ottenuto grandi successi dal 2007. In questi anni non sono mai riuscito a imparare un’altra lingua, ma con l’italiano ci proverò. Da ragazzino nei kart quando guidavo in Italia avevo imparato qualche frase“, ha detto durante le giornate di test sul circuito del Bahrein il campione britannico, scatenando le prime entusiastiche reazioni dei fans del Cavallino.

Tutti felici e contenti, dunque, per il trasferimento di Hamilton in Ferrari? Comunque vada sarà un successo? Non proprio, almeno nell’opinione di una persona molto vicina ad un pilota che per 6 lunghi anni a bordo della Rossa ha tentato, senza successo, di strappare il titolo piloti al campione della Mercedes. Compresa la parentesi 2016, quando a trionfare fu la seconda guida della casa di Stoccarda, Nico Rosberg.

“Personalità divergenti”: il fratello di Vettel non è convinto

Intervistato da ‘Sky Deutschland’ e chiamato a dare il suo giudizio sul matrimonio tra colui che in pista ebbe sempre la meglio sul fratello Sebastian e la scuderia di Maranello, Fabian Vettel ha parlato senza peli sulla lingua. Sebbene qualcuno si sia già affrettato a dire che le sue parole potrebbero esser state dettate da un dente che ancora duole (il quattro volte campione con la Red Bull ha in Lewis Hamilton la sua bestia nera per antonomasia), le considerazioni fatte meritano attenzione.

“La personalità di Lewis e quella della Scuderia Ferrari, per come l’ho vissuta io da primo sostenitore di Seb, non si sposano affatto bene“, ha dichiarato il fratello di Sebastian.

Senza aprire troppo il libro dei ricordi, nessuno ha dimenticato le polemiche che, in taluni anni, hanno contraddistinto il rapporto tra il pilota Ferrari dal 2015 al 2020 e il muretto della Rossa. Vettel, arrivato a Maranello con la missione di riportare a casa il titolo piloti incrementando anche il suo score personale, indubbiamente fallì. Probabilmente non solo per sue colpe. Sarebbe beffardo, per lui e per il fratello, veder trionfare, a bordo di una Rossa, proprio il campione britannico…