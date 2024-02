Parma-Cosenza, le formazioni ufficiali: Partipilo torna titolare

Tutto pronto allo stadio Ennio Tardini per la sfida che mette di fronte il Parma ed il Cosenza, valida per la 27^ giornata di Serie B. Queste le scelte di formazione dei due tecnici Fabio Pecchia e Fabio Caserta per la sfida tra i ducali e la formazione calabrese:

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Balogh, Di Chiara; Hernani, Cyprien; Man, Mihaila, Partipilo; Benedyczak.

Allenatore: Pecchia.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Venturi, Camporese, Frabotta; Voca, Praeszelik; Marras, Antonucci, Calò; Tutino.

Allenatore: Caserta.