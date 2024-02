Sinner, nuovo sorpasso in classifica: c’è già la data

Nel suo trionfale inizio di stagione, Jannik Sinner può centrare un altro risultato importante ben prima del previsto

Ormai è una domanda sempre più ricorrente tra gli appassionati di Tennis. Quando torna in campo Jannik Sinner ? Un quesito che ha impazzato dopo il trionfo dell’azzurro all’Australian Open e che ora è tornato in auge dopo la vittoria della scorsa settimana all’Atp di Rotterdam.

Anche stavolta sappiamo già la risposta. Non bisogna attendere molto per rivedere Jannik in azione. L’azzurro sarà infatti la terza testa di serie del tabellone del Masters di Indian Wells, il primo Mille della stagione al via dal 7 marzo in California.

Come di consueto, il Masters di Indian Wells avrà una durata maggiore rispetto a quella di altri tornei della stessa categoria. Si comincia di giovedì con i primi turni che precederanno l’esordio dei big previsto nel weekend successivo.

Sinner è atteso nei prossimi giorni in California con una novità importante. Per la prima volta in stagione, non ci sarà Simone Vagnozzi al suo angolo ma solo Darren Cahill. Il team si riunirà al completo nel successivo Masters Mille di Miami, in programma nella seconda metà di marzo.

Sinner, può succedere già ad Indian Wells

A Indian Wells, Sinner deve difendere i punti conquistati nella scorsa edizione nella quale si è spinto fino in semifinale, sconfitto dal futuro vincitore Carlos Alcaraz. Attenzione alla situazione di classifica dello spagnolo che, proprio a IW, potrebbe subire il sorpasso di Sinner al secondo posto della graduatoria.

Al momento, i due sono divisi da 535 punti in classifica con Alcaraz a 8805 e Sinner a 8270. Nella settimana in cui comincerà Indian Wells, Jannik sarà già virtualmente avanti a Carlos. Quest’ultimo, infatti, si vedrà scalare i 1000 punti ottenuti lo scorso anno mentre Sinner ne perderà solo 360. Conti alla mano quindi, prima dell’inizio del torneo, Jannik sarà avanti 7910 a 7805.

Ma cosa deve accadere affinché Sinner sia al secondo posto nel ranking Atp dopo Indian Wells ? L’azzurro deve anzitutto sperare che Alcaraz non vinca di nuovo il torneo. Se ciò dovesse accadere, per Jannik non ci sarebbe alcuna chance di ottenere il sorpasso.

Tuttavia, le combinazioni favorevoli all’azzurro sono tante. Sinner, indipendentemente dal risultato finale a IW, sarebbe numero due del mondo se Alcaraz venisse eliminato prima dei quarti di finale oppure se uscisse proprio ai quarti con Jannik almeno agli ottavi. Il sorpasso ci sarebbe anche con Alcaraz eliminato in semifinale e Sinner che arriva tra i migliori quattro del torneo.

Tuttavia, c’è una combinazione davvero più semplice che permetterebbe a Jannik di issarsi alle spalle di Djokovic nella graduatoria mondiale. E’ quella che si augurano tutti ovvero la vittoria di Sinner a Indian Wells. In quel caso non ci sarebbe bisogno di nessun calcolo.

Riuscirci, ovviamente, non sarà facile. In California ci sarà anche Djokovic, assente nelle ultime tre edizioni del torneo in quanto impossibilitato a recarsi negli Usa perché sprovvisto del vaccino contro il Covid, requisito necessario per ottenere il visto ingresso fino allo scorso maggio.