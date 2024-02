“Stretta la tua mano”: Zanardi, l’annuncio è da brividi

Alex Zanardi, l’ultimo annuncio è da pelle d’oca: “Stretta la tua mano”. Ecco come sta il campione bolognese

La sua forza di volontà è pari solo al coraggio che aveva quando al volante di una monoposto di Formula 1 o di Superturismo o di Formula Cart sfidava la morte a ogni curva. Bastano queste poche righe per capire che stiamo parlando di Alex Zanardi, il campione del motorsport che è un simbolo di resilienza per essersi rialzato dopo ogni durissima prova cui la vita lo ha messo di fronte.

Neanche il terribile incidente, il 15 settembre del 2001, sul circuito tedesco del Lausitzring che gli ha causato l’amputazione degli arti inferiori lo ha fermato. Anzi, come chiosò venendo premiato da Michael Schumacher in occasione della cerimonia di consegna dei ‘Caschi d’oro’ del settimanale ‘Autosprint’ nel dicembre dello stesso anno, la sua prima apparizione pubblica dopo l’incidente: “Vi volevo dire che mi sono spezzato ma non mi piego, è una gara dura ma faccio il massimo per vincerla“.

Promessa mantenuta visto che, scoppiato l’amore per il paraciclismo, Alex Zanardi ha conquistato 4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi e 8 titoli ai campionati mondiali su strada. Un palmares che purtroppo non ha potuto arricchire a causa del grave incidente in handbike in cui è rimasto coinvolto, il 19 giugno del 2020, che lo ha tenuto per giorni tra la vita e la morte.

Ma ora, dopo giorni, settimane, mesi di silenzio sulle sue condizioni, arriva l’annuncio che tutti i suoi fan attendevano con ansia: “Stretta la tua mano”.

Alex Zanardi, il commovente messaggio di una sua fan: “Continuiamo a tenere stretta la tua mano”

Il filo che lega i tifosi ai loro idoli sportivi non si recide mai. Neanche la prolungata assenza dalle competizioni e il blackout informativo riescono a intaccare l’affetto dei fan per i loro eroi sportivi.

Lo conferma una volta di più il commovente messaggio, postato su ‘X’, di una fan del campione bolognese: “Carissimo Alex, il desiderio più grande è sempre quello di poterti riabbracciare, come nel mio sogno di ieri notte. Continuiamo a tenere stretta la tua mano, sempre più forte, in questo silenzio che non potrà mai allontanarci da te. Mi manchi tantissimo“.

In realtà, Alex Zanardi manca a tutti noi che idealmente, come la sua fan di cui sopra, gli teniamo la mano per supportarlo in questa sua difficile ‘corsa’ che, ne siamo certi, alla fine, come ha sempre fatto, vincerà.

Infatti, dal Natale del 2021 il campione bolognese è a casa e ritorna in clinica solo per le necessarie terapie in quanto, dopo i tanti interventi chirurgici cui è stato sottoposto, oggi riesce a muovere gli occhi, a comunicare, seppure con qualche difficoltà, e a riconoscere Daniela, sua moglie, e suo figlio Niccolò. Insomma, Alex Zanardi è un campione dentro e fuori dalle piste.