Atalanta, dopo il Milan ora c’è l’Inter: Gasperini può tornare quarto

L’Atalanta è attesa stasera da una prova di maturità contro l’Inter, nel match di recupero della 21^ giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dal pareggio ottenuto con il Milan, infiammato dalle polemiche scaturite dopo il rigore concesso poi trasformato da Koopmeiners, torna a San Sirto, stavolta per affrontare la capolista del nostro campionato, motivata a battere i bergamaschi per cucirsi un altro pezzo di scudetto sul petto.

Orobici che hanno dimostrato, però, di essere in forma sia dal punto di vista fisico che mentale nelle ultime uscite e che hanno la grande chance di superare in classifica il sorprendente Bologna di Thiago Motta, distante solamente due lunghezze, per issarsi nuovamente al quarto posto della classifica. Il pari maturato con i rossoneri ha interrotto una serie di vittorie consecutive in campionato che durava da cinque partite, ma non quella dei risultati utili, che dura da be otto gare.

L’ultimo k.o. dei nerazzurri risale al 23 dicembre 2023, patito proprio per mano della formazione felsinea. Quella con l’Inter di stasera, inoltre, sarà solo la seconda, dopo l’incontro con il Milan, delle gare che compongono il ciclo di fuoco di impegni stagionali che i bergamaschi stanno affrontando in questa fase dell’annata. Imminenti sono, infatti, le sfide ad alta tensione con Bologna, Juventus, Fiorentina e Napoli, inframezzate dal doppio confronto con lo Sporting Lisbona, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Una serie di sfide in cui l’asticella si alzerà sempre di più, che ci diranno le vere potenzialità e le concrete ambizioni della Dea in vista della parte finale di questa stagione.