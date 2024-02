Ferrari, un’altra batosta: l’annuncio che gela i tifosi

L’attesa è ormai finita ed il nuovo campionato di Formula 1 sta per iniziare, questo però è un duro colpo per i tifosi Ferrari.

Ben tre giorni di prove dove fotografi e tifosi si sono potuti finalmente godere i colori sgargianti delle nuove vetture di F1, poi sarà campionato vero. A Sakhir è infatti già andato in scena un pre-stagione davvero interessante ma sabato 2 marzo inizierà finalmente il tanto atteso Mondiale 2024.

Sarà l’ultimo di Carlos Sainz alla Ferrari e di Lewis Hamilton in Mercedes. Chissà che non siano proprio queste due scuderie a dare maggiori pensieri alla Red Bull nel nuovo capitolo del mondiale di Formula 1.

I miglioramenti sembrano esserci soprattutto per la scuderia del Cavallino che dal 2025 accoglierà il pilota britannico. Per ora però bisogna affidarsi a Sainz ed ovviamente ad un Charles Leclerc molto agguerrito dopo l’ultima stagione senza vittorie.

Quello che verrà sarà sicuramente un campionato molto avvincente, diversi i giovani che scalpitano e le scuderie che vogliono mettersi in mostra. Per le prime posizioni tra i Costruttori si candidano intanto anche McLaren ed Aston Martin, ma non si possono escludere a priori sorprese nell’arco del campionato.

Batosta Ferrari: tifosi gelati

Intanto i piloti si stanno concedendo alla stampa nei giorni che precedono la primissima prova stagionale, quella del prossimo giovedì. Da lì sarà molto più facile poi sentire le loro voci direttamente dal Paddock. Per adesso ognuno di loro svela i suoi pensieri in interviste singole come quella che lo spagnolo Carlos Sainz ha rilasciato al quotidiano sportivo As.

Ebbene, è stato proprio il ventinovenne a gelare gli stessi tifosi della Rossa con una mossa un po’ inaspettata. Quando si venne a sapere del passaggio di Hamilton al Cavallino, Sainz promise che avrebbe lottato fino alla fine per i suoi attuali colori, ma oggi non sembra più lo stesso.

Infatti lo spagnolo ha ammesso: “La SF-24 ci ha dato un feeling nettamente migliore rispetto alla SF-23. Sarà sufficiente per battere la Red Bull? No, onestamente non credo, ma dovremo aspettare la prima gara per scoprirlo. Penso che la Red Bull sarà un passo avanti e i loro tempi con gli pneumatici C3 lo dimostrano”.

Sembra quindi che il madrileno abbia già deciso di temere le Red Bull ancor prima di provare almeno a superarle in una gara ufficiale. La cosa non farà certo piacere ai supporters ferraristi, ma attenzione perché l’iberico non è il primo ad avere l’impressione che anche quest’anno saranno le auto della scuderia anglo-austriaca a dettare legge.

Sainz però, non si limita solo a tessere le lodi degli avversari ed infatti promette: “Senza dubbio, la mia priorità numero uno è iniziare bene l’anno. È una cosa che forse negli ultimi due o tre anni non sono riuscito a fare e per questo ho posto tanta enfasi sulla comprensione della vettura nei test. Ho capito tutto quello che volevo capire e ho provato tutto quello che volevo provare”.