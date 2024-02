Formula Uno, che mazzata: ora è ufficiale, fan infuriati

In Formula 1 è appena arrivata una conferma che ha mandato su tutte le furie i tantissimi appassionati: ora cambia tutto

Il Mondiale 2024 di Formula 1 sta per cominciare e i tifosi non vedono l’ora di assistere già alle prime prove libere, in programma giovedì 29 febbraio in Bahrain. Il giorno dopo sarà la volta delle qualifiche, mentre sabato 2 marzo (in rispetto del Ramadan, ndr) si correrà il primo Gran Premio stagionale sulla pista di Sakhir.

In questi giorni di test la Ferrari ha mostrato grossi miglioramenti e all’interno del team si è tornati a respirare un clima di fiducia e ottimismo. Tuttavia la Red Bull è ancora mostruosa ed è per questo che Charles Leclerc invita tutti a mantenere la calma: i progressi della Rossa sono evidenti ma bisognerà vedere cosa accadrà nelle prime gare per capire se davvero la SF-24 ha le carte in regola per dare fastidio ai campioni del mondo in carica.

Gli appassionati della Formula 1 si augurano che possa essere un Mondiale decisamente più equilibrato rispetto a quello passato e per questo non vedono l’ora di posizionarsi davanti alla TV fin dal primo Gran Premio in programma questo weekend. Tuttavia proprio nelle scorse ore è arrivata una notizia che di certo non farà piacere ai tantissimi tifosi.

Mazzata durissima in Formula 1: i tifosi non ci stanno

‘Sky’ ha infatti annunciato quali saranno i Gran Premi che in questo Mondiale 2024 verranno trasmessi in chiaro anche su TV8. Non poteva mancare il Gran Premio d’Italia a Monza, così come il Gran Premio dell’Emilia Romagna: la brutta notizia è che però queste due tappe saranno le uniche che i telespettatori potranno seguire in chiaro.

Tutti gli altri 22 appuntamenti, a cominciare dal GP del Bahrain di sabato 2 marzo, verranno trasmessi da Sky e Now. Coloro che vorranno seguire la gara su TV8 potranno farlo solo in differita: per il primo appuntamento stagionale l’orario è fissato per le 21:30. Stesso discorso per le qualifiche, che verranno trasmesse in differita su TV8: le uniche eccezioni sono proprio le qualifiche di Imola e Monza.

La decisione appena comunicata ha mandato su tutte le furie tutti i fan della F1. Finora, infatti, i Gran Premi trasmessi in chiaro su TV8 erano almeno quattro o cinque: come forma di compensazione i tifosi potranno seguire in chiaro tutte e sei le Gare Sprint previste in questa stagione. In più, su Cielo verrà trasmessa in diretta la prima gara di F2, sempre in Bahrain, dove sarà protagonista il talento italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli.