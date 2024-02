Inter, Marotta: “Vogliamo continuare con Inzaghi. Lautaro…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di DAZN, poco prima della sfida con l’Atalanta si è soffermato su diversi temi tra cui il futuro di Simone Inzaghi e il rinnovo di Lautaro Martinez:

“Lautaro? Il compito mio e di tutta l’area tecnica è di guardare il presente come la partita di questa sera monitorando il futuro. Guardiamo le opportunità legate agli svincolati, poi inizieranno le acquisizioni. Questo si fa per dare continuità al progetto. Questo gruppo è splendido, raramente mi era capitato di vedere un parco giocatori così attaccati alla maglia. I rinnovi non provocano ansie né da parte loro né da parte nostra”.

“La nostra fortuna è stata aver azzeccato l’allenatore giusto. Avere lo stesso allenatore da anni vuol dire continuità, il fatto che sia inserito nel gruppo è un vantaggio. Inzaghi all’Inter in futuro? “Oggi la cosa bella è che gode della stima di tutto il mondo Inter per merito suo, ha conquistato questa situazione negli anni dimostrando grandi capacità e competenze. Vogliamo ovviamente continuare con lui perché i risultati ma soprattutto il modus operandi ci convincono. Se guardiamo i primi quattro club, poi, sono tutti guidati da allenatori in scadenza nel 2025. Affronteremo la tematica nei tempi giusti, ma gode della nostra fiducia. Siamo contenti di lui e lui è contento qui, l’aspetto contrattuale è un complemento”.