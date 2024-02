Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta in programma a San Siro alle 20.45. Scelte confermate per Simone Inzaghi, rientra Scalvini dal primo minuto per la Dea:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini