Inter, non si gestisce nulla: la probabile formazione contro l’Atalanta

Chiudere i conti il prima possibile. Non ci sono calcoli da fare, non c’è vantaggio da gestire che tenga. L’Inter ha l’impellenza di conquistare la seconda stella e non ci sono obiettivi alternativi che possano far recedere Simone Inzaghi ed il gruppo squadra dal loro focus principale. Anche per questo motivo la gara contro l’Atalanta rappresenta un passaggio chiave della cavalcata interista, in primis per togliersi di mezzo quell’asterisco che costò caro due stagioni fa, ed in secondo luogo per mortificare le residue speranze di chi insegue e spera giornata dopo giornata in un passo falso della capolista.

LE SCELTE DI INZAGHI

Dunque le scelte sono pressochè obbligate, specie dopo il turnover efficace della gara di Lecce. Simone Inzaghi sceglierà un undici di partenza il più possibile simile a quello titolare, con il rientro di Sommer tra i pali e Pavard come braccetto di destra per comporre il trittico difensivo. Sulla linea mediana toccherà all’ottimo Asllani ammirato al Via del Mare fare le veci dell’infortunato Calhanoglu, questa volta affiancato da Barella e Mkhitaryan. Davanti resta chiaramente inamovibile Lautaro Martinez con la prospettiva di una coppia con Arnautovic che sembra decisamente avvantaggiata rispetto ad ogni altra opportunità. Una gara intensa, contro un avversario ostico, da affrontare con lo stesso dinamismo che caratterizza le notti d’Europa. Serve un colpo da KO ad un campionato quasi chiuso, e in casa Inter non si vede davvero l’ora di infliggerlo.

PROBABILE FORMAZIONE INTER 3-5-2:

SOMMER, PAVARD, DE VRIJ, BASTONI; DARMIAN, BARELLA, ASLLANI, MKHI, DIMARCO; LAUTARO, ARNAUTOVIC