Vlahovic sempre più al centro della Juventus

Minuto 95, la Juventus ha appena segnato il gol vittoria contro il Frosinone. La squadra bianconera esulta sotto la Curva Nord dell’Allianz Stadium, “sotterrando” l’autore del gol Daniele Rugani. Di fronte ai tifosi della Juventus, si erge sopra sul disordinato mucchio dei compagni la figura di un Dusan Vlahovic carichissimo, che esulta in maniera poco “sobria”, scaricando la tensione e la delusione dell’ultimo mese. La scena ripresa dai cellulari è diventato virale facendo, se possibile, innamorare ulteriormente la tifoseria della Vecchia Signora al suo centravanti.

Vlahovic al centro del “villaggio Juventus”

In estate sembrava destinato a salutare la Juventus, per essere scambiato con l’attuale centravanti della Roma Romelu Lukaku. Invece in questa stagione Dusan Vlahovic sta dimostrando di essere un elemento fondamentale per la Juventus. Il serbo, dopo aver superato i problemi fisici dovuti alla lombalgia che lo ha colpito in autunno, in questo 2024 è stato l’elemento migliore della Vecchia Signora e domenica è stato un vero e proprio trascinatore. Dopo aver già deciso la sfida di andata allo Stirpe, Vlahovic a Torino ha messo a segno una doppietta e servito l’assist per la rete decisiva di Rugani.

Con 9 gol in 7 gare nel 2024, Dusan si è ripreso la Juventus che nell’ultimo anno e mezzo sembrava aver “perso”. I tifosi gli sono sempre stati accanto e lui, finalmente in forma dopo aver superato anche la pubalgia che ne ha minato il rendimento nella stagione 2022/23, li sta ripagando con tanti gol. Al di là dei freddi numeri, la sfida interna con i ciociari ne ha messo in mostra la personalità e il costante coinvolgimento nel gioco della squadra, due degli aspetti che gli sono stati più criticati da chi lo vedeva già lontano dalla Juve. E ora la sua presenza è finalmente diventata indispensabile per la squadra di Allegri.

Rinnovo e ingaggio: problemi da risolvere

Questa “rinascita” segna un passaggio importante nel rapporto tra Vlahovic e la Juventus. Il centravanti bianconero ha un contratto che scade nel 2026. Una scadenza lunga che non richiederebbe un rinnovo imminente come Chiesa o lo stesso Daniele Rugani, il cui agente Davide Torchia ha parlato proprio ieri della situazione prolungamento di contratto del suo assistito. Tuttavia, l’accordo firmato da Vlahovic a gennaio 2022 dopo la trattativa condotta dal duo Arrivabene-Cherubini prevede un ingaggio a salire, che porterà il balcanico ex Fiorentina a guadagnare circa 12 milioni di euro netti nella prossima stagione.

Un ingaggio che, unito al pesante ammortamento annuo del suo cartellino, rendono Vlahovic a livello di costo annuale a bilancio, un lusso che la Juventus non può permettersi. Di sicuro, la Juve non può permettersi un costo annuo di come quello del serbo se vuole trattenere il suo bomber e vuole anche rispettare il piano di ristrutturazione dei costi cominciato nell’ultimo anno. Ecco perché presto Cristiano Giuntoli, numero dell’area sportiva della Juventus, dovrà necessariamente sedersi a tavolino con l’entourage di Vlahovic per capire il da farsi.