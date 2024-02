ESCLUSIVA SI Torchia (ag. Rugani): “C’è la volontà di rinnovare con la Juventus”

Domenica, nel lunch match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Frosinone, a decidere la sfida al 95° minuto è stato da un gol di Daniele Rugani. Questa sera il suo storico agente Davide Torchia è stato ospite a Sportitalia Mercato. Durante la trasmissione Torchia ha parlato del momento che sta vivendo il suo assistito bianconero e del momento della stessa formazione di Massimiliano Allegri.

Torchia, agente Rugani, conferma : “Aspetto la Juventus per il rinnovo”

Lo storico procuratore di Rugani, in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno 2024, incalzato sul futuro del suo assistito ha risposto così: “Abbiamo parlato, non una trattativa con la società. La Juventus, Giuntoli in testa, ha sempre espresso un’idea concreta sul futuro di Daniele, non certo per il gol di domenica. La prima chiamata l’ho ricevuta ad agosto e di questo sono soddisfatto – ha chiarito Torchia che poi ha continuato dando anche delle tempistiche sul rinnovo, su cui rimane fiducioso – Nel frattempo la Juve ha avuto altri contratti da rinnovare. Ora sono rimasti pochi da rinnovare, tra cui Daniele. Siamo a marzo, restiamo in attesa, spero si possa fare entro aprile. La volontà c’è anche da parte del ragazzo, che vuole restare“.

Torchia commenta il momento della Juventus

Sul futuro della Juventus, sempre l’agente di Rugani ha risposto così: “Non penso che la Juve possa fare la rivoluzione. C’è una questione economica che pesa sulla società. Devono imboccare una strada per un progetto tecnico a lungo termine. L’immediato dice che Allegri ha fatto tanti punti, ti riporterà in Champions League, ha lanciato qualche giovane ed è il leader tecnico. Ma se vogliono cambiare devono essere consapevoli che la scelta che ci vorrà pazienza“.