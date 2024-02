Sinner, niente da fare: che batosta per i suoi tifosi

Per Jannik Sinner non c’è stato nulla da fare: arriva una vera e propria batosta per i tifosi del nativo di San Candido. Gli ultimi aggiornamenti

Se per la maggioranza del mondo del tennis Jannik Sinner può ancora continuare a scrivere pagine importanti in questo sport (con tanto di futuro roseo) non la pensa allo stesso modo un suo collega. Si tratta di Karen Khachanov. Per quest’ultimo è stata una settimana che difficilmente potrà dimenticare. Ed i motivi sono tanti: uno su questi è stata la vittoria all’Atp 250 che si è svolta in quel di Doha: si è trattato del suo sesto titolo in carriera.

Un percorso importante quello del russo che ha eliminato atleti del calibro di Marozsan, Ruusuvuori, Popyrin. Il tutto senza perdere neanche un set. Poi la strepitosa finale dove ha avuto la meglio contro Mensik. Nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “L’Equipe” ha voluto fare il punto della situazione e si è soffermato sul campione dell’Australian Open.

L’attuale numero 14 del ranking è ritornato in grandissima forma dopo aver trascorso qualche anno di flessione. Una classifica che intende migliorare sempre di più. Queste sono alcune delle sue parole: “Prima i Big Four, con Federer, Nadal, Djokovic e Murray, erano superiori agli altri. C’era una grande differenza in termini di livello“.

Khachanov: “Sinner più avanti? Sì, ma non così tanto”

Quando gli è stata posta la domanda se due atleti importanti come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si trovino, in questo momento, decisamente più in avanti ha risposto in questo modo: “Sì, ma non così tanto. Almeno questa è la mia sensazione. Allo stesso tempo sarà molto interessante vedere chi riuscirà a dominare“. Successivamente, però, ha precisato che non bisogna affatto mettere da parte un’altra leggenda come Novak Djokovic.

Khachanov sa benissimo che deve crescere ancora molto in questi anni. Soprattutto per competere in grandi tornei. Poi aggiunge: “In questo momento non credo di essere ancora al 100% delle mie capacità fisiche. So anche se sono indietro posso rimontare e questo mi aiuta“.

In conclusione il russo, dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Giochi olimpici di Tokyo, ha svelato qual è il suo sogno: ovvero quello di conquistare un titolo del Grande Slam. Lottando con tutte le sue forze e lanciando una sfida ai suoi avversari: “Per potermi battere dovranno giocare tre ottimi set“.