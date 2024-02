Sorrento, la protesta dei tifosi: “Lo stadio lo costruiamo noi…”

Ha dell’incredibile quanto sta accadendo, da tempo ormai, in casa Sorrento, squadra che milita nel campionato di Serie C, girone C. Lunedì sera in occasione della partita Benevento-Sorrento, i tifosi sorrentini hanno fatto una protesta molto originale e applaudita da tutto lo stadio. Avversari compresi. Al di là del risultato, col 4-0 subìto a Benevento e con una formazione rimaneggiata che non allontana la squadra dalla zona playoff.

Un campionato a 300km da “casa”

Lo stadio dei costieri, Stadio Italia, o Campo Italia, non è a norma per il campionato di Serie C e la squadra è stata costretta ad “emigrare” addirittura fuori regione, vista l’indisponibilità dei vari stadi campani vicini. Il Sorrento anche l’anno prossimo sarà costretto a giocare lontano dalle proprie mura amiche e forse ancora a Potenza se non, addirittura, altrove. Motivo? I lavori di adeguamento dello stadio cittadino di Sorrento non sono partiti. Anzi, non c’è al momento neppure un progetto esecutivo o di ammodernamento. Ad oggi, come dicevamo, la squadra rossonera sta disputando le partite casalinghe del suo campionato sul campo neutro di Potenza, cioè fuori regione e a quasi 300 km dalla cittadina costiera.

La protesta dei tifosi

I tifosi sorrentini hanno indossato giubbotti da operai edili, qualcuno ha usato anche il kit safe degli automobilisti e hanno mostrato lo striscione “Lo stadio lo facciamo noi”, in seguito, hanno poi lanciato dei cori rivolti al Comune di Sorrento per sollecitare l’avvio di lavori di ristrutturazione dello stadio invogliando anche una commissione comunale a discutere eventuali progettualità e soluzioni. L’impianto è coinvolto in un “ostracismo” comunale che attende da decenni interventi di restyling. Questi lavori non sono mai partiti ed il Sorrento è costretto a giocare lontano da casa dallo scorso agosto. Sabato prossimo, 2 marzo, alle 20:45, il Sorrento dovrà giocare in campionato contro il Potenza. Questa partita, che stando al calendario è una partita casalinga per il Sorrento, si disputerà a Potenza… cioè la squadra in trasferta, il Potenza, giocherà in casa sul proprio campo contro la squadra sulla carta di casa, cioè il Sorrento.