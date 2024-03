Copa de la Liga Profesional, tornano in campo River Plate e Boca Juniors

Dopo la Fecha de los clasicos è pronta a tornare in scena la Copa de la Liga su Sportitalia. Due le gare che si disputeranno sabato e due quelle che andranno in scena domenica, con l’attenzione soprattutto per River Plate e Boca Juniors.

Idependiente-Argentinos Jrs, sabato ore 23.15 (SoloCalcio)

Ad aprire l’ottava giornata di Copa de la Liga sui nostri canali, sarà la sfida del Libertadores de America, tra Independiente e Argentinos Jrs. El Rojo arriva dalla sconfitta contro il Racing nel Clasico di Avellaneda ed è alla ricerca di 3 punti per tornare in top 4 nel gruppo A, scavalcando proprio i Bichos Colorados. Argentinos Jrs che nella Fecha de los clasicos ha vinto 3-1 contro il Platense e vuole ora trovare un altro successo per provare a prendersi il primo posto attualmente occupato dal Barracas.

Talleres-River Plate, sabato ore 1.30 (Sportitalia)

Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Boca Juniors, il River Plate torna in campo lontano da casa in questa ottava giornata di Copa de la Liga. I Millionarios saranno ospiti di un avversario ostico come il Talleres, che occupa attualmente la sesta posizione e vuole superare proprio i ragazzi di Demichelis. Non sarà un match semplice per il River Plate che dopo 3 successi nelle prime 4 ha poi pareggiato le ultime 3 in modo consecutivo trovando solo due gol. Fondamentale potrebbe essere il rientro dal primo minuto del “Colibrì” Miguel Borja, vero mattatore delle prime giornate.

Boca Jrs-Belgrano, domenica ore 23.15 (SoloCalcio)

Scenderà in campo domenica sera il Boca Jrs che dopo due turni lontano da casa ritrova la Bombonera, dove il 14/02 è arrivata l’ultima vittoria. 2-0 contro il Central Cordoba. Dopo quella gara un solo punto contro Lanus e River Plate, il pareggio nel Superclasico può però dare coraggio agli Xeneizes che devono ancora ritrovare il “Matador” Cavani, con il bomber a secco anche contro il River Plate e voglioso di sbloccarsi. Dall’altra parte il Belgrano ha vinto solo 1 delle prime 7 gare, 4-1 contro il Sarmiento e occupa la decima posizione. Fondamentale per il Boca Jrs vincere, per riavvicinarsi al quarto posto ed evitare per il secondo anno consecutivo la mancata qualificazione alla fase finale.

Newell’s Old Boys-San Lorenzo, domenica ore 1.30 (Sportitalia)

Un successo contro il San Lorenzo, per riavvicinarsi alle prime 4 posizioni e dimenticare la pesante sconfitta per 0-1 al Marcelo Bielsa contro il Rosario Central nel Clasico Rosarino. Questo l’obiettivo del Newell’s Old Boys che ospiterà il San Lorenzo, reduce dal pari 0-0 contro l’Huracan nella Fecha de los clasicos e dalla vittoria 1-0 in Copa Argentina di qualche giorno dopo. El Ciclon è apparso in ripresa dopo una partenza negativa in questa stagione e dopo un inizio complicato vuole prendersi 3 punti contro La Lepra per risalire in classifica e provare a centrare la top 4.