River Plate, ecco i nuovi Julián Álvarez

Il River Plate è da sempre una fucina di talenti. Gli ultimi due ad essersi trasferiti in Europa sono Julián Álvarez e Enzo Fernandez. Il primo direttamente al Manchester City, il secondo prima al Benfica e poi al Chelsea. Non solo loro, esplosi con Gallardo, Demichelis può contare ora su altri 3 ragazzi dal futuro assicurato.

Claudio Echeverri: il Diablito è già del Manchester City

Il primo talento, prossimo a lasciare l’argentina è Claudio Echeverri, classe 2006, attaccante fantasioso e tecnico che è già stato acquistato dal Manchester City dove giocherà nel 2025. Echeverri è stato protagonista già nella scorsa stagione, oltre che con le nazionali giovanili argentine. Il “Diablito“, così è soprannominato, ha siglato 13 gol in 28 presenze tra U17 e U23 con la quale si è qualificato alla prossima Olimpiade. Storica la tripletta al Mondiale U17 contro il Brasile, unico giocatore della storia dell’Argentina a riuscirci.

Agustín Ruberto: il bomber del futuro

Come Echeverri, Ruberto è un classe 2006, punta centrale ha avuto spazio nella fase iniziale di questa Copa de La Liga, vista anche l’assenza di alcuni compagni più esperti. 18 anni compiuti il 14 gennaio, il 1 febbraio ha trovato il suo primo gol contro il Barracas in trasferta. In coppia con Echeverri è stato protagonista dell’ultimo Mondiale U17 dove l’Argentina si è classificata al 4^ posto. Ruberto ha siglato 8 gol in 7 partite, 3 nella semifinale contro la Germania, imponendosi come capocannoniere della competizione.

Franco Mastantuono: è già nel mirino del Barcellona

Ancora sedicenne, ne compirà 17 ad agosto, Franco Mastantuono, nato ad Azul nel 2007 è il più giovane della truppa Demichelis. 8 presenze e un gol in stagione, in Coppa d’Argentina ma soprattutto una personalità sorprendente per un ragazzo della sua età. Demichelis lo ha lanciato nella mischia sin dalla prima giornata e lui ha risposto presente, trequartista di piede mancino, ha già un fisico importante per la sua età e ha impattato alla grande in Copa de La Liga. Su di lui, secondo quanto riportato da Sport, ci sarebbe l’interesse del Barcellona pronto a pagare la clausola da 30 milioni.