Verstappen contro Alonso: ha bloccato tutto

Fernando Alonso potrebbe avere non poche difficoltà nel suo imminente futuro. Occhio a quello che succede nei box

La stagione di Formula 1 che sta per iniziare ha già regalato diversi spunti interessanti in merito al futuro. Nonostante manchi ormai pochissimo al primo appuntamento dell’anno, sembra che tutta l’attenzione sia già concentrata sul 2025.

L’addio di Lewis Hamilton alla Mercedes e l’annuncio del trasferimento in Ferrari a partire dall’anno prossimo hanno sconvolto tutto il mondo della Formula 1. Il motivo è principalmente legato al domino di mercato che tutto questo può, potenzialmente, scatenare. Il sedile lasciato vuoto dal sette volte campione del mondo è, senza dubbio, il più ambito al momento. I nomi sulla lista dei possibili sostituti di Hamilton sono diversi, compresi tra giovani promesse e veterani del circus. Soltanto sei piloti, di quelli attuali, hanno il contratto garantito anche per la prossima stagione, cosa che rende di fatto tutti possibili compagni di squadra di George Russell. Uno di quelli più vicini a cambiare squadra, nonostante sia anche uno dei pochi col futuro garantito, è Fernando Alonso.

Mercedes dovrà fare una scelta importante per il futuro del team ma anche per il travagliato presente. Una decisione complessa, visto che la firma di un pilota potrebbe comportare una serie di eventi conseguenti.

Alonso in Red Bull, ma Verstappen dice no: i dettagli

Fernando Alonso si sarebbe dimostrato interessato al sedile di Lewis Hamilton in Mercedes. C’è, però, anche un’altra monoposto che potrebbe ritrovarsi con un posto vacante al termine della stagione. Si tratta della Red Bull, con la quale Sergio Perez non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale. Il messicano è reduce da una stagione dai due volti, con la seconda parte molto deludente dopo un buon avvio con due vittorie.

Ecco allora che Alonso potrebbe approfittare di questa situazione per strappare il sedile al messicano, ma c’è un problema. Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’, l’eventuale approdo in Red Bull di Alonso non farebbe piacere a Jos Verstappen, padre del tre volte campione del mondo Max. Il motivo principale è legato al peso di Fernando Alonso potrebbe portare all’interno del team, di fatto minando la leadership del figlio Max nonostante sia al momento il più forte del circus.

Una situazione molto scomoda che potrebbe chiudere le porte allo spagnolo ancor prima di affacciarsi in un’eventuale trattativa. Occhio alla stagione che sta per iniziare, che potrebbe aprire molti scenari.