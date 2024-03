Berrettini, ora è UFFICIALE: quando torna in campo

Matteo Berrettini torna in campo. Ora finalmente è arrivata l’ufficialità e l’azzurro vuole tornare a vincere e convincere.

Il 2024 è stato un anno finora straordinario per i colori italiani, soprattutto se parliamo di tennis. La storia del nostro paese in questo ambito non è importante come ad esempio nel calcio, ma negli ultimi mesi la crescita è sotto gli occhi di tutti. Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open ed è numero tre al mondo, gioie anche nel femminile dove recentemente Jasmine Paolini ha vinto il Wta 1000 di Dubai ed è diventata numero 14 al mondo.

Il tennis, sia maschile che femminile, ha diversi tennisti in rampa di lancio, ma il primo ad ottenere questo grande exploit è arrivato qualche anno fa. Stiamo parlando del tennista azzurro Matteo Berrettini, ex numero 6 al mondo e finalista a Wimbledon nel 2021. Tutti noi ricordiamo Matteo festeggiare al ritorno a Londra con la Nazionale italiana di calcio, bellissime immagini che videro calcio e tennis protagonisti insieme. Poi però sono arrivati i problemi e l’azzurro – ancora oggi – fatica ad uscirne.

Una serie di infortuni hanno frenato l’ascesa del tennista azzurro, accusato poi di avere troppe distrazioni, come la relazione con la showgirl Melissa Satta. Sia lo sportivo che l’ex compagna di Boateng sono finiti nel mirino degli haters, un’odiosa situazione che ancora oggi vede la donna suo malgrado protagonista. Per Matteo è tempo di rinascere e si lavora senza sosta al rientro in campo, l’ultima notizia è sicuramente positiva.

Ultim’ora Berrettini, grandi notizie per l’azzurro

Berrettini non scende in campo dagli Us Open 2023, quando nel secondo turno fu costretto al ritiro durante il match contro il francese Rinderknech. Più volte si è parlato del ritorno in campo, più volte i tifosi hanno sperato invano, ma ora c’è l’annuncio ufficiale. Matteo Berrettini parteciperà al Challenger di Phoenix, un Challenger 175, format lanciato proprio in queste settimane: l’azzurro ha avuto una wildcard a disposizione e tornerà in campo per il torneo che si disputerà il prossimo 12 Marzo. Niente Indian Wells, Matteo disputerà Phoenix dove tutti (compreso lui stesso) potranno valutare le sue condizioni e poi successivamente parteciperà al Masters 1000 di Miami.

Berrettini è attualmente fuori dai primi 120 al mondo, il suo obiettivo è tornare competitivo e soprattutto evitare i tanti infortuni che purtroppo lo hanno frenato. Il tennis italiano gode di buona salute, ma si augura di avere presto anche Matteo a disposizione, anche per schierare una squadra di Coppa Davis, letteralmente ‘da paura’.