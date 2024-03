Fiorentina, Italiano punta sull’ex Belotti: il Gallo vuole rialzare la cresta

Ripartire dal buon secondo tempo contro la Lazio: la Fiorentina del grande ex Belotti questa sera andrà a far visita ad un Torino che non vince da due turni consecutivi. La formazione di Juric è andata ko consecutivamente contro le due romane. I viola, trascinati nell’ultimo turno da Kayode e Bonaventura, cercheranno di avere la meglio dei granata, apparsi in difficoltà specialmente nella sfida interna contro la Lazio.

Attacco pesante per i gigliati che puntano forte sul grande ex della gara: Andrea Belotti, che insieme a Lucas Beltran e Nico Gonzalez cercherà di impensierire la retroguardia granata che ritrova il capitano Alessandro Buongiorno. Una partita particolare e sentita dall’ex capitano del Torino, che sicuramente verrà preso di mira dai suoi ex sostenitori rimasti feriti dopo il suo addio a parametro zero.

Pochissimi dubbi di formazione per Vincenzo Italiano, intenzionato a portare la Fiorentina per il terzo anno di fila in Europa con l’occhio che strizza all’andata di Conference League contro gli israeliani del Maccabi Haifa con la squadra del Presidente Commisso vogliosa di ripetere l’ottimo cammino della scorsa stagione che ha portato alla finale del torneo, poi alzato in cielo dal West Ham.

Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: Italiano si affida al grande ex Belotti

La vera grande notizia per Vincenzo Italiano è il ritorno di Dodò tra i convocati dopo il brutto infortunio patito al Bluenergy Stadium di Udine con il brasiliano che si ruppe il crociato. Di seguito le possibili scelte dell’allenatore della Fiorentina:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Bonaventura, Ikone, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti.