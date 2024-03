Il nuovo Verstappen al posto di Hamilton: Alonso KO

Clamorosa svolta in casa Merdeses: si lavora per sostituire Hamilton, e il nome che sbuca cambia i piani di scuderie e piloti.

La Ferrari che incalza, la forte volontà di Verstappen di affermarsi ancora come cannibale totale della Formula 1, e ancora un mercato piloti con tanti profili interessanti in scadenza e una stagione per ottenere il massimo da quella successiva.

Con i motori già caldi, e i piloti pronti alla grande prima, il mondiale diventa caldissimo e soprattutto ricco di grandi spunti. Sarà la ‘Last Dance’ per Hamilton in Mercedes prima del grande passaggio già annunciato in Ferrari, ma anche la stagione in cui la Rossa dovrà dare l’assalto alla Red Bull, con convinzione e in attesa di preparare il futuro con Hamilton all’insegna dei successi. Il passaggio del pilota britannico in Ferrari è una notizia che ha stravolto infatti le gerarchie, e rischia di scatenare un caso nel grande carrozzone della Formula 1.

Il suo posto sarà infatti molto ambito, e il nome di Fernando Alonso, che vive una seconda giovinezza e cerca un’altra grandissima occasione, è ricorrente, soprattutto nella stampa spagnola. Una notizia rischia però di sconvolgere i piani del pilota, e risulta inoltre uno sgambetto proprio alla Ferrari che ha anticipato l’annuncio dell’arrivo di Hamilton proprio dalla Mercedes. L’indiscrezione arriva dallo stesso Toto Wolff, e chiarisce quale potrebbe essere il futuro prossimo della scuderia.

Wolff senza filtri: arriva la ‘vendetta’ e il messaggio anche ad Alonso

Una stagione per preparare il grande arrivo alla Ferrari e un occhio anche ai progressi che la Rossasta facendo. Lewis Hamilton ha lasciato virtualmente un posto libero in Mercedes, ma gli annunci dalla Spagna su una candidatura forte da parte di Alonso si sono già spenti.

Il pilota avrebbe gradito il posto su una vettura molto competitiva e pronta a ridare l’assalto ai titoli, ma Toto Wolff con un blitz ha stoppato sul nascere le velleità di Alonso. Il dirigente austriaco ha infatti praticamente annunciato l’eventuale arrivo di un giovanissimo che da molti è considerato un talento unico, così tanto da essere paragonato a Verstappen.

Si tratta dell’italiano Andrea Kimi Antonelli, 17enne che in questa stagione debutterà in Formula 2 con Prema Racing. Il team principal della Mercedes ha addirittura annunciato che l’idea di lasciar partire Hamilton nascerebbe proprio dalla necessità di arrivare in anticipo su Antonelli, per non ripetere quanto accaduto nel 2014. In quella stagione, la presenza di Hamilton e Rosberg impedì alla Mercedes di puntare tutto su un giovanissimo Verstappen, e quell’errore costò titoli pesanti alla scuderia tedesca.

Da quella valutazione errata nasce la possibile idea di puntare su un astro nascente dei motori.