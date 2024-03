“Incredibile”: Schumacher, il video è emozionante

Michael Schumacher è sempre nei cuori di tutti i tifosi di Formula 1 e questo video ha davvero commosso il mondo intero

Il sette volte iridato, Michael Schumacher, vive una battaglia quotidiana molto complessa, assai più difficile di quei duelli in pista a cui ci aveva abituato. Le immagini del suo talento sono un patrimonio che non dovrà mai essere disperso.

La Formula 1 sta muovendo i primi passi della stagione 2024 in Bahrain e tutte le luci della ribalta sono puntate su Max Verstappen. Ora è l’olandese il numero 1 in pista, colui il quale grazie anche allo strapotere della Red Bull sta facendo la differenza. Il suo dominio assomiglia tanto a quello di Michael Schumacher con la Ferrari, all’inizio degli anni 2000, quando nessuno riusciva a scalfire le sicurezze del pilota di Kerpen.

Una qualità alla guida e nella gestione delle strategie praticamente ineguagliabile e con la netta sensazione che avesse sempre un margine per innalzare il suo livello. Schumi ha regalato in quegli anni delle perle di talento, dominando praticamente per un lustro senza il minimo ostacolo. Una sola vola ha dovuto penare parecchio per portare a casa il campionato. Accadde nel 2003, quando la Ferrari dovette sudare fino all’ultima gara di Suzuka per spuntarla sulla McLaren di Kimi Raikkonen e sulla BMW di Juan Pablo Montoya.

Il colombiano è stato una meteora impazzita della Formula 1 di quel periodo, non riuscendo ad aggiudicarsi mai un titolo ma mostrando una velocità pura e una faccia tosta di primissimo piano.

Michael Schumacher, che duelli con Juan Pablo Montoya: un Video esalta il web

Un utente appassionato di Formula 1 ha postato su X (Twitter) un video che ritrae proprio Schumacher e Montoya alle prese con i loro duelli in pista. Le scaramucce tra i due iniziarono nel Gran Premio del Brasile del 2001, quando l’irriverente colombiano piazzò un super sorpasso all’ingresso della prima curva dopo ripartenza da Safety Car. Un modo per presentarsi al Kaiser e far capire di che pasta fosse fatto.

Alla fine di quella gara Schumi arrivò secondo, mentre Montoya si ritirò dopo un contatto con Jos Verstappen, ovvero il papà di Max. Due anni più tardi i due contendenti si ritrovarono di nuovo faccia a faccia, ma questa volta con l’intromissione del giovane Raikkonen, che con la McLaren stava per beffare entrambi.

Brasil 2001 La presentación de Montoya ante el mundo. En su tercera carrera en F1 se atrevió a meterle el coche a Schumacher desde lejísimos con una frenada genial dejando a Michael casi sin espacio. Su adelantamiento más icónico que quedó sin victoria por culpa de un doblado. pic.twitter.com/WgpL7oArhE — Andoni☀️🌙 (@amendiluze) January 7, 2024

La classifica finale di quel campionato recita Schumacher 93 punti, Kimi 91 e Montoya 82. Una contesa decisa solo nel GP di Suzuka e con l’aiuto di Rubens Barrichello, che vincendo la gara tolse d’impaccio il compagno di box.

Angelo Papi