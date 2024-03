Alonso come Verstappen: è una furia

Fernando Alonso ha una visione in comune con Max Verstappen che riguarda la Formula 1 attuale: una polemica piuttosto accesa che farà discutere

Il 42enne spagnolo, Fernando Alonso, è ancora sulla breccia dopo oltre 20 anni di carriera e sprizza energia che nemmeno un ragazzino sembra avere. Eppure c’è un aspetto che potrebbe indurlo ad alzare bandiera bianca nel prossimo futuro.

Il campionato mondiale di Formula 1 appena cominciato sarà il più lungo di sempre, con la bellezza di 24 Gran Premi in calendario (più 6 Sprint Race al sabato). Una lunghissima cavalcata che arriverà fino a dicembre, quando ad Abu Dhabi si assegnerà l’alloro 2024 (sempre che non sia arrivato in anticipo di qualche gara). Dopo la pandemia di Covid e lo stop forzato di molti Paesi, in questa stagione rivedremo praticamente tutti i tracciati storici protagonisti, con la stessa Cina che ha riaperto le porte di Shangai.

Ovviamente l’impegno per piloti, meccanici e addetti ai lavori sarà davvero pesante, con pochissime pause e una serie di eventi ravvicinati con viaggi massacranti in mezzo. Questa logica voluta da Liberty Media di massimizzare il profitto non sta andando molto giù a Max Verstappen, che di certo si è mostrato come il più polemico tra i piloti. L’olandese ha espressamente detto di non voler rimanere a lungo in un Circus (è proprio il caso di dirlo), dove quello che conta è più l’aspetto finanziario che quello sportivo.

Formula 1, il duro sfogo di Alonso e Verstappen: “Sta diventando insostenibile per tutti”

Sulla stessa lunghezza d’onda di Max Verstappen sembra essere anche Fernando Alonso che in Bahrain non si è tirato indietro sulla vicenda e ha rincarato la dose, facendo valere anche la sua esperienza nel paddock.

“Penso che siamo ben oltre il limite. Nelle mie prime stagioni in F1 correvamo 16 gare, poi 18, da quando è arrivata Liberty Media sono arrivate a 20”.

Alonso poi prosegue: “Adesso con 24 Gran Premi siamo ad una cifra non sostenibile per tutti. Se il campione del mondo (Verstappen, ndr) pensa che sia una stagione troppo lunga pensate cosa possiamo pensare noi altri piloti”.

In effetti lo stesso Super Max aveva lanciato una provocazione parlando di turn over dei piloti come nel calcio. Se la direzione intrapresa dall’attuale guida della Formula 1 dovesse continuare ad essere questa rischia di non essere un’idea strampalata ma qualcosa di concreto, assurdo ma reale. Ogni team dovrebbe avere delle “riserve” da schierare nel corso della stagione, d’altronde esistono già i terzi piloti.