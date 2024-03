Atalanta – Bologna: le formazioni ufficiali

Scontro diretto per la Champions League tra Atalanta e Bologna al Gewiss Stadium. Gasperini e Thiago Motta non sorprendono con le loro scelte. La situazione di classifica parla chiaro con i rossoblù due punti avanti ai nerazzurri.

Le formazioni di Atalanta e Bologna

Il tecnico piemontese opta per il classico 3-4-1-2, ma lascia fuori Ederson. Carnesecchi confermato ancora una volta tra i pali. Trio difensivo composto dai soliti Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo ci sono Ruggeri, De Roon, Pasalic e Holm. Koopmeiners è il trequartista dietro le due punte De Ketelaere e Lookman.

Motta opta invece per il solito 4-3-3. Skorupski tra i pali. Posch, Beukema, Calafiori, di rientro dopo tre gare in panchina, e Kristiansen nella linea a quattro. A centrocampo duo con il grande ex Freuler, insieme a Fabbian, grande protagonista delle ultime gare dei rossoblù e Ferguson. In avanti tridente Ndoye, Zirkzee e Orsolini. Fuori invece Saelemaekers dopo che in settimana ha saltato un allenamento per un problema ad una caviglia.

Roma, terza incomoda

In questo scontro diretto tra Atalanta e Bologna la terza spettatrice interessata è la Roma. I giallorossi con la vittoria sul Monza si sono frapposti tra orobici e felsinei, in quinta posizione. I capitolini sono un punto avanti ai nerazzurri e uno dietro i bolognesi. Una situazione che allarga la lotta per il quarto e, forse, anche quinto posto a tre squadre. Più staccate ormai Lazio e Fiorentina, in attesa di capire se il Napoli raccoglierà tre punti pesanti contro la Juventus.