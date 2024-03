Lotta salvezza: perché oggi ci si gioca (quasi) tutto

Dopo il pareggio di ieri tra Udinese e Salernitana, oggi altri tre match in chiave salvezza: alle 12.30 aprirà la domenica di Serie A la sfida tra Verona e Sassuolo, con l’esordio di Ballardini in panchina al Bentegodi. Alle 15 Empoli–Cagliari e Frosinone–Lecce si giocano una fetta importante della loro permanenza in Serie A, con Davide Nicola intenzionato a proseguire la striscia di risultati utili consecutive e con i toscani tra le squadre più in forma di questo 2024 dopo il cambio in panchina.

La formazione allenata da Claudio Ranieri, attualmente penultima in classifica, a pari punti con Sassuolo e Verona, cercherà di ripetersi dopo l’importante pareggio di domenica contro il Napoli trovato nelle battute conclusive grazie alla rete di Luvumbo. Sette squadre in cinque punti, con il Genoa, attualmente 12esimo, distante dall’Empoli ben otto lunghezze e, ad un passo dalla quota 40, che vorrebbe dire permanenza in Serie A.

La Salernitana (attualmente ultima a 14 punti) che ha l’obbligo di guadagnare quanti più punti possibili in queste ultime 11 gare per evitare di ritornare in Cadetteria, nonostante la situazione in casa granata non sia delle più rosee dopo quanto accaduto ieri al Bluenergy Stadium.

Quest’oggi al Bentegodi e allo Stirpe si affronteranno quattro squadre con un ruolino di marcia pessimo nelle ultime cinque gare: Sassuolo e Frosinone con un solo punto conquistato (ciociari reduci da quattro sconfitte consecutive), Verona con tre pareggi e per finire il Lecce, unica delle quattro ad aver vinto almeno una partita. Una lotta salvezza che da qui alla fine del campionato, regalerà diverse sorprese…