Inter, Inzaghi: “Asllani preziosissimo. Calhanoglu e Frattesi…”

Vittoria che lancia l’Inter a +15: un successo sofferto con un Genoa che ha impensierito la formazione di Simone Inzaghi che a fine partita ha analizzato il match di San Siro: “Abbiamo 15 punti dalla Juve messi da parte in 33 giorni. Ringrazio il gruppo perché abbiamo vinto 12 partite in 50 giorni, non dobbiamo guardare indietro ma solo avanti. Ora testa al Bologna. Frattesi? Non si sentiva completamente libero, è stato molto intelligente e ha dimostrato maturità. Cercheremo di portarlo a Bologna tra quattro giorni”.

“Va fatto un plauso ad Asllani, ha fatto tre partite in una settimana ed è stato preziosissimo. Frattesi e Calhanoglu spero possano recuperare per Bologna, in queste prossime tre partite avrò bisogno di tutti perché saranno gare impegnative”.

Record? “Ci hanno paragonato anche alla Red Bull, ma è il lavoro che ci ha fatto arrivare a questo momento. Arna e Sanchez per me non sono una sorpresa, sono fondamentali Abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo raggiunto il Mondiale per Club e ora dobbiamo andare in fondo in campionato, giocando nel migliore dei modi una Champions che sarà difficile”.