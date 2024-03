Salernitana, Dia fuori rosa e blitz di Iervolino: “Sono deluso…”

Delusione, e come non può essere altrimenti. Gli umori in casa Salernitana sono più neri che granata. Al già noto posizionamento drammatico seppur non ancora aritmeticamente da retrocessi in classifica, si aggiunge anche la situazione legata a Boulaye Dia.

Salernitana: Dia sarà messo fuori rosa

L’attaccante senegalese, che già in estate aveva lanciato chiari segnali di voler continuare altrove, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio nella scorsa partita contro l’Udinese: a pochi minuti dalla fine del match, ha rifiutato l’ingresso in campo dopo la chiamata prima al riscaldamento, poi alla sostituzione dichiarata da mister Liverani. Oggi è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte del club granata dopo il blitz di patron Danilo Iervolino al Mary Rosy per un confronto squadra-staff-proprietà: “Il Presidente ha assistito all’allenamento pomeridiano della squadra e ha incontrato il calciatore Boulaye Dia che a partire da oggi si allenerà separatamente dal gruppo squadra”.

Iervolino: “Pretendo massimo impegno”.

Come dicevamo, questo pomeriggio c’è stato un confronto lungo e perentorio del presidente Iervolino al campo di allenamento del club granata. Il numero uno del club si è intrattenuto praticamente con tutti e, come si legge dal comunicato ufficiale della squadra campana, non ha usato mezzi termini: “Sono deluso, do sempre tanta fiducia a tutti ma nel calcio ho capito che l’unica fiducia da dare è quella ai propri tifosi che non smettono mai di dare amore, passione e sacrificio per questi colori. Ora però bisogna rimboccarsi le maniche e dimostrare in questo finale di campionato quanto valiamo. Dobbiamo essere uniti e remare tutti verso la stessa direzione. Dobbiamo dimostrare a tutti di che pasta siamo fatti”.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che questo pomeriggio il Presidente Danilo Iervolino, insieme all’Amministratore Delegato Maurizio Milan, ha fatto visita al Centro Sportivo “Mary Rosy” in occasione della ripresa degli allenamenti. Il Presidente si è confrontato dapprima con il mister Fabio Liverani e a seguire ha incontrato la squadra al completo. Nel corso del lungo confronto con i calciatori granata il Presidente ha chiesto massimo impegno e professionalità, ribadendo con fermezza l’inaccettabilità di alcuni comportamenti che si sono manifestati che hanno dimostrato mancanza di attaccamento alla maglia granata”.