Udinese-Salernitana 1-1: Kamara risponde a Tchaouna

Pareggio al BluEnergy Stadium, dove Udinese e Salernitana si danno battaglia per oltre 90 minuti ma non riescono ad andare oltre l’1-1. Un punto per parte che “premia” soprattutto l’Udinese già fuori dalla zona retrocessione. Per Liverani è il primo punto sulla panchina granata. Ma la Salernitana esce “ancora più ultima” dalla sfida non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica nella mezz’ora finale.

Udinese e Salernitana si annullano nel primo tempo

La gara inizia nel segno di una Salernitana propositiva e l’Udinese a subire. Tchaouna si mette immediatamente in luce, concludendo di destro verso la porta dal limite di poco alto. L’appuntamento col gol è solo rimandato. Al minuto 10’, il francese prende palla a destra e appena fuori dall’area di rigore, lascia partire un gran sinistro a giro sotto l’incrocio dei pali. Udinese 0, Salernitana 1.

I bianconeri ripartono dubito forte e quasi giungono al pareggio, ma in fuorigioco.

Al minuto 18, la palla del pareggio capita sul sinistro di Lucca che da centro area spreca calciando male e centrale.

La gara vive un momento interlocutorio a cavallo della metà del primo tempo, prima che i friulani accelerino nuovamente. Al minuto 39 è Lovric a sprecare una buona opportunità: lo sloveno, imbeccato alla grande da un bel tacco di Thauvin, si libera in area e chiude troppo il diagonale. Ma anche in questo caso il gol è solo rimandato e arriva nel recupero della prima frazione: Thauvin crossa dalla trequarti coi granati un po’ schiacciati verso la porta, pescando Kamara che si coordina alla grande e segna in rovesciata.

I granata non sfruttano la superiorità

L’avvio di ripresa non regala grandi emozioni. Il primo pericolo lo corre la Salernitana al 15′, su una nuova invenzione di Thauvin che illumina con un lancio verticale per l’inserimento di Kamara. L’autore del gol del pari, taglia alle spalle della difesa granata ma conclude clamorosamente alto. Quattro minuti più tardi, l’Udinese rimane in 10. Ebosele già ammonito interviene in ritardo, tanto da farsi male a sua volta. Manganiello non può fare altro che estrarre il secondo giallo e il rosso, lasciando la Salernitana in superiorità numerica 25 minuti più recupero. Pochi minuti e i campani hanno l’occasione per tornare in vantaggio: Candreva inventa, Giannetti sbaglia la valutazione e Tchaouna con Okoye in uscita conclude forte ma sul palo.

La Salernitana spinge ancora dopo il palo di Tchaouna, ma l’Udinese si difende strenuamente. Tante potenziali occasioni per i granata finiscono con una deviazione o con una mancata conlcusione. I padroni di casa del BluEnergy Stadium non si arrendono e provano anche qualche sortita offensiva senza esito. Nell’ultimo dei quattro minuti di recupero, la Salernitana spreca un buon contropiede con la conclusione di Candreva alta sopra la traversa. Il pareggio non accontenta fino in fondo nessuna delle due squadre.